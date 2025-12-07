サブウェイ、店内焼きの「クッキー」に本格参入！12月10日より全店スタート

サブウェイは、12月10日から、店内で焼き上げるクッキー「チョコチップ」と「ホワイトマカダミア」の2種類を全国の店舗で発売します。

店内で焼き上げるクッキー

「チョコチップ」「ホワイトマカダミア」の2種類が登場

オーダー式のサンドイッチチェーン「サブウェイ」で、店内のオーブンで焼き上げた「クッキー」をメニューに加えます。



外はサクッと、中はしっとりと柔らかい食感を特徴としたソフトクッキーを、まずは2種類展開します。

▲チョコチップ 250円

存在感のあるチョコチップを贅沢に練り込み、濃厚な風味が広がるソフトクッキー。カロリーは208kcal、糖質は18.5gです。

▲ホワイトマカダミア 250円

まろやかなホワイトチョコの味わいと、マカダミアナッツの香ばしい食感が楽しめるというソフトクッキー。カロリーは219kcal、糖質は17.6gです。

また、クッキーの発売に合わせて、サンドイッチにクッキーとドリンクSサイズが付いた「クッキードリンクセット」もプラス380円で販売を開始します。

年末の集まりに「ホリデーパーティートレイ」を期間限定発売

クッキーの販売と同時に、クリスマスシーズンや年末年始などの集まりに向けた「ホリデーパーティートレイ」を12月10日～31日の期間限定で販売します。

▲ホリデーパーティートレイ

ハーフサイズのサンドイッチ12個と、新発売のクッキー4枚（チョコチップ2枚、ホワイトマカダミア2枚）がセットになっています。

サンドイッチは、ローストビーフ～プレミアム製法～、生ハム＆マスカルポーネ、ハムクラブハウス、たまご、てり焼きチキン～焦がし醤油仕立て～、BLTの各2個ずつで構成されており、オリジナルパッケージで提供されます。

ワタミの新しい戦略に注目！

サンドイッチが主力のサブウェイで、クッキーが登場するというのは少し意外に感じますよね。



サブウェイは2024年10月に国内事業をワタミが買収し、新体制で事業を展開しています。SNSなどによると、店内焼きのクッキーは今秋から一部店舗で先行導入されていたようで、今回ついに全国展開となり、本格参入となりました。



“サンドイッチ＝軽食”というイメージのあるサブウェイですが、お菓子カテゴリーを広げることで新たな客層の獲得にもつながりそうです。ドリンクセットも用意されているため、カフェ目的での利用もしやすくなりそうです。

※価格は税込み表記です。