人気スパ30％オフで超お得！カプリチョーザ「創業祭」 Wサイズが対象

イタリアンレストラン「カプリチョーザ」は、2026年7月に創業48周年を迎えることから「カプリチョーザ 大創業祭」を開催。第1弾となるキャンペーンが6月4日からスタートします。

「カプリチョーザ 大創業祭」開催！

「カプリチョーザ 大創業祭」の第1弾は、6月4日から7月9日の毎週木曜日（6月4日／11日／18日／25日、7月2日／9日の計6日）に実施。17時からのディナータイム限定で、創業当時からの看板メニュー4品のダブルサイズを対象に、定価から30％オフで販売します。

以下、対象メニュー4品のダブルサイズを定価から30％オフで提供。

・「トマトとニンニクのスパゲティ」

・「カルボナーラ」

・「揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風」

・「黒胡椒を効かせたあさりのスープ仕立て」

※店内飲食のみ

※店舗により価格が異なる（価格の一例：2580円→1806円）

「トマトとニンニクのスパゲティ」

カプリチョーザ自慢の甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香ばしい香りをしっかり溶け込ませたオイルで仕上げたシンプルながらもパンチがある一品。

イタリアのマンマの味を思い出させるこの味を求めて、3世代で通うファンもいるという、40年以上愛されている看板メニュー。

「カルボナーラ」

香ばしくスモークしたベーコンをじっくりとソテーして旨みを引き出し、風味を効かせたクリーミーなソースに、たっぷりのチーズと黒胡椒を加え、茹で上げのスパゲティと絡めて仕上げたといいます。

その見た目から、イタリア語で“炭焼き職人”を意味する名が付いたという人気の定番スパゲティ。

「揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風」

香味野菜と挽き肉をたっぷりと使ったオリジナルのミートソースに、揚げたての熱々でジューシーな茄子とほうれん草をたっぷりと加え、チーズと一緒に茹で上げのスパゲティと絡めて仕上げます。

野菜の甘みが強く、幅広い年齢層の方に支持されているという、創業当時からの定番商品。

「黒胡椒を効かせたあさりのスープ仕立て」

あさりのむき身から取った煮汁をたっぷりと使い、更に殻付きアサリを加えたスープに茹で上げスパゲティを絡めたあさりの風味やコク、旨みが凝縮されたスパゲティ。

コクのあるあっさりスープとピリッと効いた黒胡椒の辛味が食欲を掻き立てるということです。

お得に食べたい！

イタリアンレストランとして、パスタやピザを提供しているカプリチョーザ。

中でも一番人気があるのがスパゲティをはじめとするパスタメニューだそうです。

今回は創業以来の定番商品がお得になるキャンペーン。日にちや時間をしっかりと確認して、割引価格で食べたいですね！

（※文中の価格はすべて税込）