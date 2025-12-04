松屋の海鮮丼「いくら」が復活！ 今年は「炙りサーモンいくら丼」も

牛めしの松屋は12月9日10時より、「いくら丼」など海鮮丼各種を発売します。

今年は「炙りサーモン」コラボも！

松屋のいくら丼が復活

松屋では、2020年に店舗限定で販売していた“幻の海鮮メニュー”「いくら丼」を2024年12月に全国販売して、注目を集めました（参考 松屋2024年リリース）。



今回「いくら丼」が復活販売。さらに「炙りサーモンいくら丼」と、サーモンがメインの「炙りマヨサーモン丼」も海鮮のラインナップに加わります。

▲いくら丼 小盛980円、並盛1480円、大盛2080円



数種類の中から試食を重ねて選んだという厳選のいくらを使用。粒が弾けるような食感と濃厚な味わいが特徴といいます。



青ねぎの食感や刻み海苔の香り、別添えのわさびが加わり、白いごはんとの組み合わせを引き立てます。好みに合わせてしょうゆで味の調整もできます。

▲炙りサーモンいくら丼 並盛 1430円、大盛1930円



炙りサーモンといくらの贅沢な組み合わせ。サーモンのとろっとした食感に、炙りの香ばしさが加わることで調和が生まれ、いくらとの組み合わせを楽しめるとのことです。

▲炙りマヨサーモン丼 並盛790円、大盛1290円



炙りサーモンにマヨをあわせた丼メニュー。こちらにはいくらはのっていません。

「2倍盛」「3倍盛」はないけれど

牛丼チェーンでいくら丼を1000円以内から食べられるなんて、お値打ちですね。昨年販売された松屋の「いくら丼」は、“味が濃い”という評価もききましたが、それも松屋らしいと受け止められますね。



今回、昨年のメニューにあったいくらの「2倍盛」「3倍盛」はないけれど、新たに炙りサーモンとの合盛りメニューも登場し、選択肢の幅が広がっていますよ。



12月9日10時～12月16日10時の期間、松屋フーズ公式アプリ限定で、本メニューが50円オフになるクーポンが配布されるのでそちらもチェックしましょう。

※価格は税込み表記です。