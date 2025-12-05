資さんファン歓喜！最強の冬メシ「牛すき鍋うどん」がごぼ天背負って復活だーー!!

資さんうどんでは、12月11日より期間限定で「牛すき鍋フェア」を開催し、「牛すき鍋」メニューを展開する。

大好評「牛すき鍋うどん」が復活！

北九州発のうどんチェーン「資さんうどん」で、年末にむけて一昨年発売した「牛すき鍋うどん」を2年ぶりに復活販売する。

▲牛すき鍋小ライスセット 1045円

（牛すき鍋 単品990円〜）

「牛すき鍋うどん」は、資さんうどんの味甘辛く煮込んだ牛肉と調合した濃い目の「割下」をあわせた、相性抜群の味わいを楽しめるうどんメニュー。



具材には、旬の春菊や白ねぎ、玉ねぎなどの野菜に加え、じゅんわりと甘味がひろがる椎茸、厚揚げなどを使用。今年は資さんうどんの代名詞であるサクサクに揚げた「ごぼ天」を新たに加え、より味わい深い商品に仕上げたという。



さまざまな具材をグツグツとじわっと煮込むことで、モチモチ食感のうどんと合わせ、資さんうどんならではの、「牛すき鍋うどん」を表現したんだとか。

資さんらしい一杯を

資さんうどんは北九州市を中心に九州全7県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県の1都1府15県で92店舗展開している。

最近では、関東にも店舗を増やしていることで、注目度を高めている。



今回は資さんうどんの代名詞ともいえる「ごぼ天」が入り、パワーアップした「牛すき鍋」の登場。ファンにはたまらない！



身も心もほかほかに温めてくれそうな一杯。今の時期に楽しんでみては。

（※文中の価格はすべて税込）