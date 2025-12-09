このページの本文へ

【ファミマ】ピエール・エルメの「シュークリーム」など3品が登場！ これ買っちゃうよ～

2025年12月09日 10時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ファミリーマートは、「PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」監修商品の第3弾としてスイーツ・アイス全3商品を、本日12月9日から順次発売します。

ピエール・エルメ アンソロジー監修スイーツ第3弾が登場！

　世界的に高名なパティシエ、ピエール・エルメ氏のライセンスブランド「PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」が監修した商品。

　このシリーズは今年1月を皮切りに2回に発売されており、今回で第3弾。シュークリームやクリスマスにもおすすめの1人サイズのショコラケーキに加え、シリーズ初となるアイスが登場します。

　「古き良き時代のパティスリーの世界観」を、現代的に再解釈したスイーツコレクションだとしています。

▲シュークリーム（バニラ）　268円
販売：12月9日～

　クッキー生地をのせて焼成したシュー生地に、バニラカスタードとホイップクリームを合わせた、濃厚なバニラの味わいが特徴のシュークリームです。

▲チョコレートバニラケーキ　528円
販売：12月16日～（沖縄県除く）

　バニラとチョコレートの2種のクリームをチョコレート生地でサンドし、上にホイップクリームを絞っています。濃厚なバニラとチョコレートの味わいが重なるケーキです。

▲ザ・ショコラ　348円
販売：12月16日

　「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のシリーズ初となるアイスが登場します。チョココーティングとココアクルトンを天面にトッピングし、さらにチョコアイスにもココアクルトンを混ぜ込んでいます。

　チョコレートの食感と濃厚な味わいが楽しめるといいます。こちらの商品は数量限定です。

ピエール・エルメ アンソロジー監修の
クリスマスケーキも予約受付中！

　また、ファミリーマートでは、ピエール・エルメ アンソロジー監修のクリスマスケーキも予約を受け付けています。

▲ピエール・エルメ アンソロジー監修 ガトー・ド・ノエル（チョコレート＆チェリー）　4980円

　濃厚なチョコレート生地にバニラ香るクリームをあわせ、甘酸っぱいチェリーで仕上げたケーキで、2～3人向け（直径約12cm）のサイズです。こちらも数量限定となっています。

クリスマスにもぴったり！

　ピエール・エルメ アンソロジー監修のスイーツは、毎回「ご褒美感」のある上質な味わいが楽しめるとあって、今回の第3弾も期待が高まります。

　特にシリーズ初登場となるアイス「ザ・ショコラ」は、チョコレートのさまざまな食感と濃厚さが味わえるとのことで、冬の寒い時期に温かい部屋でゆっくり楽しみたい一品ですね。

　数量限定の商品もあるので、気になる人は発売日をチェックしてください！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧