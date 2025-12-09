【ファミマ】ピエール・エルメの「シュークリーム」など3品が登場！ これ買っちゃうよ～

ファミリーマートは、「PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」監修商品の第3弾としてスイーツ・アイス全3商品を、本日12月9日から順次発売します。

ピエール・エルメ アンソロジー監修スイーツ第3弾が登場！

世界的に高名なパティシエ、ピエール・エルメ氏のライセンスブランド「PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」が監修した商品。



このシリーズは今年1月を皮切りに2回に発売されており、今回で第3弾。シュークリームやクリスマスにもおすすめの1人サイズのショコラケーキに加え、シリーズ初となるアイスが登場します。



「古き良き時代のパティスリーの世界観」を、現代的に再解釈したスイーツコレクションだとしています。

▲シュークリーム（バニラ） 268円

販売：12月9日～

クッキー生地をのせて焼成したシュー生地に、バニラカスタードとホイップクリームを合わせた、濃厚なバニラの味わいが特徴のシュークリームです。

▲チョコレートバニラケーキ 528円

販売：12月16日～（沖縄県除く）

バニラとチョコレートの2種のクリームをチョコレート生地でサンドし、上にホイップクリームを絞っています。濃厚なバニラとチョコレートの味わいが重なるケーキです。

▲ザ・ショコラ 348円

販売：12月16日

「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のシリーズ初となるアイスが登場します。チョココーティングとココアクルトンを天面にトッピングし、さらにチョコアイスにもココアクルトンを混ぜ込んでいます。

チョコレートの食感と濃厚な味わいが楽しめるといいます。こちらの商品は数量限定です。

ピエール・エルメ アンソロジー監修の

クリスマスケーキも予約受付中！

また、ファミリーマートでは、ピエール・エルメ アンソロジー監修のクリスマスケーキも予約を受け付けています。

▲ピエール・エルメ アンソロジー監修 ガトー・ド・ノエル（チョコレート＆チェリー） 4980円

濃厚なチョコレート生地にバニラ香るクリームをあわせ、甘酸っぱいチェリーで仕上げたケーキで、2～3人向け（直径約12cm）のサイズです。こちらも数量限定となっています。

クリスマスにもぴったり！

ピエール・エルメ アンソロジー監修のスイーツは、毎回「ご褒美感」のある上質な味わいが楽しめるとあって、今回の第3弾も期待が高まります。

特にシリーズ初登場となるアイス「ザ・ショコラ」は、チョコレートのさまざまな食感と濃厚さが味わえるとのことで、冬の寒い時期に温かい部屋でゆっくり楽しみたい一品ですね。

数量限定の商品もあるので、気になる人は発売日をチェックしてください！

※価格は税込み表記です。