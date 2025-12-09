【ファミマ】ピエール・エルメの「シュークリーム」など3品が登場！ これ買っちゃうよ～

ファミリーマートは、「PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」監修商品の第3弾としてスイーツ・アイス全3商品を、本日12月9日から順次発売します。
ピエール・エルメ アンソロジー監修スイーツ第3弾が登場！
世界的に高名なパティシエ、ピエール・エルメ氏のライセンスブランド「PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）」が監修した商品。
このシリーズは今年1月を皮切りに2回に発売されており、今回で第3弾。シュークリームやクリスマスにもおすすめの1人サイズのショコラケーキに加え、シリーズ初となるアイスが登場します。
「古き良き時代のパティスリーの世界観」を、現代的に再解釈したスイーツコレクションだとしています。
▲シュークリーム（バニラ） 268円
販売：12月9日～
クッキー生地をのせて焼成したシュー生地に、バニラカスタードとホイップクリームを合わせた、濃厚なバニラの味わいが特徴のシュークリームです。
▲チョコレートバニラケーキ 528円
販売：12月16日～（沖縄県除く）
バニラとチョコレートの2種のクリームをチョコレート生地でサンドし、上にホイップクリームを絞っています。濃厚なバニラとチョコレートの味わいが重なるケーキです。
▲ザ・ショコラ 348円
販売：12月16日
「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のシリーズ初となるアイスが登場します。チョココーティングとココアクルトンを天面にトッピングし、さらにチョコアイスにもココアクルトンを混ぜ込んでいます。
チョコレートの食感と濃厚な味わいが楽しめるといいます。こちらの商品は数量限定です。
ピエール・エルメ アンソロジー監修の
クリスマスケーキも予約受付中！
また、ファミリーマートでは、ピエール・エルメ アンソロジー監修のクリスマスケーキも予約を受け付けています。
▲ピエール・エルメ アンソロジー監修 ガトー・ド・ノエル（チョコレート＆チェリー） 4980円
濃厚なチョコレート生地にバニラ香るクリームをあわせ、甘酸っぱいチェリーで仕上げたケーキで、2～3人向け（直径約12cm）のサイズです。こちらも数量限定となっています。
クリスマスにもぴったり！
ピエール・エルメ アンソロジー監修のスイーツは、毎回「ご褒美感」のある上質な味わいが楽しめるとあって、今回の第3弾も期待が高まります。
特にシリーズ初登場となるアイス「ザ・ショコラ」は、チョコレートのさまざまな食感と濃厚さが味わえるとのことで、冬の寒い時期に温かい部屋でゆっくり楽しみたい一品ですね。
数量限定の商品もあるので、気になる人は発売日をチェックしてください！
※価格は税込み表記です。