あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第214回
Eversolo 「PLAY CD Edition」
本格的なシステムをこの価格、この品質、この所有感で実現できるのは稀有な存在 Eversolo PLAY CD Edition
2025年12月16日 19時00分更新
スマホでカジュアルに音楽を楽しむのもいいけど、本格的なシステムを買ってステップアップしたい。そういう期待を持つ人多いと思いますが、なかなか難しいことでもあります。
オーディオの世界には“価格と手軽さと所有感、その全部をうまく満たす製品”というものがなかなか存在しません。安ければどこか物足りないし、高ければ気軽に買えない。デザインがよくても機能が足りなかったり、機能が満載なのに触っていてワクワクしなかったり……。
そんな中でEversoloの「PLAY CD Edition」は、多機能と手軽さ、そして本格的な音質のいずれの面でも優れたバランス感を持つ一台です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）所有感と手軽さの両立
2）ストリーミング時代の機器ながら物理メディアとも共存
3）全部入り＆ほぼ全部フォーマット対応の完成度
購入時に注意したいポイント
1）CDトレイの位置が設置場所に影響
2）安いモデルもあり（CD聞かないなら）
