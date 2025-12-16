スマホでカジュアルに音楽を楽しむのもいいけど、本格的なシステムを買ってステップアップしたい。そういう期待を持つ人多いと思いますが、なかなか難しいことでもあります。

オーディオの世界には“価格と手軽さと所有感、その全部をうまく満たす製品”というものがなかなか存在しません。安ければどこか物足りないし、高ければ気軽に買えない。デザインがよくても機能が足りなかったり、機能が満載なのに触っていてワクワクしなかったり……。

そんな中でEversoloの「PLAY CD Edition」は、多機能と手軽さ、そして本格的な音質のいずれの面でも優れたバランス感を持つ一台です。