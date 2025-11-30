このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第197回

Teenage Engineering「TP-7」

おもちゃじゃなかった！　本物のプロ仕様レコーダー　圧倒的なビルドクオリティと機能性にため息

2025年11月30日 17時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

Teenage Engineering 「TP-7」

　「これは何？」　最初にteenage engineeringの「TP-7」の写真を見たとき、小さくてガジェット好きの心をくすぐるデザインに心が躍りました。その後、価格を確認してビックリ。「この小さな機材がこの価格なの？」。

　ミニマルでレトロモダンなテイストの見た目に魅力はあるものの、単なるボイスレコーダーにここまでの金額は出せないなぁと思ったのが正直な感想です。

　それからしばらくが経ち、実物を手に取った瞬間、この気持ちが見事にひっくり返されました。これは「かわいいおもちゃ」なんかじゃないと。

　金属の塊のような密度感、ホイールの感触、メカメカしくも分かりやすいインターフェースの数々、そして内部に凝縮された録音機としての本気度。プロ機材としての本格的な機能に惚れました。そんなTP-7とはどんな製品なのか。気になりませんか？

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

「Method 360 ANC」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）カードより少し大きなサイズに凝縮された豊富な録音機能
2）テープリールの斬新な操作感と分かりやすいUI
3）多彩なアプリ機能とカスタマイズ性

購入時に注意したい2つのポイント
1）機能を考えるとかなり高い

まとめ
詳細スペック情報

