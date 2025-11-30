「これは何？」 最初にteenage engineeringの「TP-7」の写真を見たとき、小さくてガジェット好きの心をくすぐるデザインに心が躍りました。その後、価格を確認してビックリ。「この小さな機材がこの価格なの？」。

ミニマルでレトロモダンなテイストの見た目に魅力はあるものの、単なるボイスレコーダーにここまでの金額は出せないなぁと思ったのが正直な感想です。

それからしばらくが経ち、実物を手に取った瞬間、この気持ちが見事にひっくり返されました。これは「かわいいおもちゃ」なんかじゃないと。

金属の塊のような密度感、ホイールの感触、メカメカしくも分かりやすいインターフェースの数々、そして内部に凝縮された録音機としての本気度。プロ機材としての本格的な機能に惚れました。そんなTP-7とはどんな製品なのか。気になりませんか？

■Amazon.co.jpで購入