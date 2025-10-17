配信を始めたい、もう少し本格的にやってみたいと考えたときに重要になるのが「マイク選び」です。音がクリアでなければリスナーに伝わらないし、見た目も含めて「ちゃんとやっている感」を出したいという人も多いでしょう。

オーディオテクニカの「AT2040」は、配信者にぴったりのダイナミックマイクです。最新機種というわけではありませんが、「本格的に配信したい」「形から入りたい」という人にはうってつけの一本です。

マイクをアームで上から吊るしたり、スタンドに立てたりして、録音ブースで歌うシンガーやラジオDJのような気分で収録・配信する――、そんな雰囲気を楽しめるのも魅力のひとつです。自己満足でも構わない、とにかく配信者っぽさを演出できるマイクが欲しいなら、AT2040は候補の1つでしょう。

■Amazon.co.jpで購入