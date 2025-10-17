このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第153回

オーディオテクニカ「AT2040」

First Takeのノリでいこう！　音も見た目もこだわる配信者には定番オーディオテクニカのこのマイク！

2025年10月17日 17時00分更新

文● ドリまつ／ASCII　編集⚫︎ASCII

オーディオテクニカ AT2040

オーディオテクニカ「AT2040」

　配信を始めたい、もう少し本格的にやってみたいと考えたときに重要になるのが「マイク選び」です。音がクリアでなければリスナーに伝わらないし、見た目も含めて「ちゃんとやっている感」を出したいという人も多いでしょう。

　オーディオテクニカの「AT2040」は、配信者にぴったりのダイナミックマイクです。最新機種というわけではありませんが、「本格的に配信したい」「形から入りたい」という人にはうってつけの一本です。

　マイクをアームで上から吊るしたり、スタンドに立てたりして、録音ブースで歌うシンガーやラジオDJのような気分で収録・配信する――、そんな雰囲気を楽しめるのも魅力のひとつです。自己満足でも構わない、とにかく配信者っぽさを演出できるマイクが欲しいなら、AT2040は候補の1つでしょう。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

AT2040のメリットと注意点

AT2040を購入する3つのメリット
1）見た目にこだわる配信者向き
2）不要な音を拾わない設計
3）堅牢で拡張性も十分

購入時に注意したい2つのポイント
1）アナログ接続のハードル
2）感度が低い＝マイクが目立つ

まとめ
詳細スペック情報

