あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第153回
オーディオテクニカ「AT2040」
First Takeのノリでいこう！ 音も見た目もこだわる配信者には定番オーディオテクニカのこのマイク！
2025年10月17日 17時00分更新
配信を始めたい、もう少し本格的にやってみたいと考えたときに重要になるのが「マイク選び」です。音がクリアでなければリスナーに伝わらないし、見た目も含めて「ちゃんとやっている感」を出したいという人も多いでしょう。
オーディオテクニカの「AT2040」は、配信者にぴったりのダイナミックマイクです。最新機種というわけではありませんが、「本格的に配信したい」「形から入りたい」という人にはうってつけの一本です。
マイクをアームで上から吊るしたり、スタンドに立てたりして、録音ブースで歌うシンガーやラジオDJのような気分で収録・配信する――、そんな雰囲気を楽しめるのも魅力のひとつです。自己満足でも構わない、とにかく配信者っぽさを演出できるマイクが欲しいなら、AT2040は候補の1つでしょう。
【目次】この記事で書かれていること：
AT2040を購入する3つのメリット
1）見た目にこだわる配信者向き
2）不要な音を拾わない設計
3）堅牢で拡張性も十分
購入時に注意したい2つのポイント
1）アナログ接続のハードル
2）感度が低い＝マイクが目立つ
