万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第19回
FIIO「DM15 R2R」
俺のハートにぶっ刺さり！ 何でもできるポータブルCDプレーヤー兼DAC「DM15 R2R」が超カッコいい
2026年04月20日 18時00分更新
CDプレーヤーを買いました。
アナログ感ある物理スイッチを「カチリ」と押し込むのが気持ちいいからです。
CDプレーヤーを買いました。
「モノ」としての圧倒的な所有感があるからです。
CDプレーヤーを買いました。
強化ガラス越しに盤面が回転する様子を眺めると胸が躍るからです。
CDプレーヤーを買いました。
あえてアナログの温かみを求めて192個もの精密抵抗器を詰め込んだ独自開発DACを搭載していたからです。
「サブスクで何でも聴ける時代に、なぜ今さらCD？」……。そんな効率重視の正論を叩きつけてくる意識高い系の人には、このFIIO「DM15 R2R」を無言で差し出したいと思っています。
今回は、令和の音楽ライフを劇的に変える、「奇跡」とも言える推しガジェットをじっくり語らせてください！
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