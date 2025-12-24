パナソニックがリコール中の除湿乾燥機で火災事故

消費者庁は12月23日、パナソニックがリコール中の除湿乾燥機について、11月8日に埼玉県で火災事故が発生したことを明らかにした。内容は当該製品の発煙を伴う火災で、リコール理由との関連性はわかっていない。
同社では2023年４月20日より、今回事故を起こしたモデルを含む34機種についてリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。
●リコール対象製品の型番と製造期間
■National（ナショナル）
・F-Y100Z2：2003年1月～2004年2月
・F-Y100Z3：2004年1月～2005年4月
・F-YZA100：2005年1月～2006年5月
・F-YZB100：2006年1月～2007年2月
・F-YZC100：2006年11月～2008年4月
■Panasonic（パナソニック）
・F-YHA100：2004年12月～2005年8月
・F-YHB100：2005年12月～2007年1月
・F-YHC100：2006年12月～2008年3月
・F-YHD100：2007年11月～2009年1月
・F-YHE100：2008年11月～2010年2月
・F-YHF100：2009年12月～2010年12月
・F-YHG100：2010年12月～2011年12月
・F-YHH100：2011年12月～2013年6月
・F-YHE120：2009年1月～2010年2月
・F-YHFX120：2009年12月～2011年1月
・F-YHGX120：2010年10月～2012年1月
・F-YHHX120：2011年12月～2013年10月
・F-YHJX120 2：2013年1月～2014年1月
・F-YC120HKX：2013年11月～2015年1月
・F-YHKX120：2013年11月～2014年10月
・F-YC120HLX：2014年12月～2016年1月
・F-YHLX120：2014年12月～2015年12月
・F-YC120HMX：2015年12月～2018年12月
・F-YHMX120：2015年12月～2020年6月
・F-YC120HPX：2016年12月～2019年12月
・F-YHPX120：2016年12月～2019年12月
・F-YC120HRX：2017年11月～2019年12月
・F-YHRX120：2017年11月～2019年12月
・F-YC120HSX：2018年12月～2020年2月
・F-YHSX120：2018年12月～2021年12月
・F-YC120HTX：2019年11月～2021年1月
・F-YHTX120：2019年11月～2021年1月
・F-YC120HUX：2020年12月～2021年11月
・F-YHUX120：2020年12月～2021年12月
●問い合わせ先
パナソニック衣類乾燥除湿機市場対策室
電話番号：0120-878-420
受付時間：9時～17時（土日祝日および事業者休日を除く）
URL：https://panasonic.co.jp/hvac/pes/info/important/23040001.html