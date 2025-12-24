パナソニックがリコール中の除湿乾燥機で火災事故

消費者庁は12月23日、パナソニックがリコール中の除湿乾燥機について、11月8日に埼玉県で火災事故が発生したことを明らかにした。内容は当該製品の発煙を伴う火災で、リコール理由との関連性はわかっていない。

同社では2023年４月20日より、今回事故を起こしたモデルを含む34機種についてリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。