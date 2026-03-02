シャオミのハイエンドタブレット「Xiaomi Pad 8」に忘れ物タグも国内発売

「Xiaomi 17 Ultra」「Leitzphone」の国内発売が話題のシャオミだが（「シャオミ「Xiaomi 17 Ultra」「Leitzphone」は早くも日本投入発表！ しかも今週の3月5日発売」）、同じく2月28日にグローバル発表されたハイエンドタブレットと忘れ物タグの国内投入も公表されている。

3K解像度で3：2の11.2型ディスプレーを搭載

CPUも高性能なハイエンドAndroidタブレット

タブレットは「Xiaomi Pad 8シリーズ」で、標準モデルの「Xiaomi Pad 8」とProモデルの「Xiaomi Pad 8 Pro」、さらにディスプレー表面にマット加工を施した「Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version」の3モデル。3月2日発売で、価格は7万4980円、8万9980円、11万9800円。

4月6日までの購入でそれぞれ特典があり、標準モデルは5000円引き、Proモデルは「Xiaomi Focus Pen Pro」、Matte Glass Versionはそのペンに加え、カバーがプレゼント。さらに標準モデルとProモデルはプレゼント以外のアクセサリーを1万円引きで追加購入可能となっている。

Xiaomi Pad 8シリーズは、3：2で11.2型の高精細ディスプレー（3200×2136）を搭載。CPUには標準モデルはSnapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform、ProモデルとMatte Glass VersionにはSnapdragon 8 Eliteといずれも高性能プロセッサを搭載する。

本体は5.75mmの薄型筐体で、重量は485g。それでいて9200mAhの大容量バッテリーを搭載し、高速充電にも対応する。

ペン対応については新設計の「Xiaomi Focus Pen Pro」（1万6980円）との組み合わせをサポート。超遅延設計が施されているほか、物理ボタンはない設計にも関わらず、ペンを軽くピンチすることで、ブラシと消しゴムの切り替えやブラシ設定など、最大4つのショートカット機能を利用できるようになっている。

AppleとGoogleの両方のネットワークに対応の忘れ物タグ

デザインもオシャレで◎ しかも1980円の「Xiaomi Tag」

続いては「Xiaomi Tag」。こちらも3月2日発売で、1個1980円、4個セットで5980円。

アップルの「探す」、グーグルの「Find Hub」の両ネットワークに対応した忘れ物タグで、Bluetooth通信を用いて、近くにあるときも遠くにあるときもその居場所をユーザーに伝えてくれる存在だ。

Xiaomi Tagならでは要素としては、10gという軽量さ、単体でキーチェーンなどに取り付けやすいデザイン、IP67の防水防塵といった点がある。電池はボタン型のCR2032を用いており、交換が可能。