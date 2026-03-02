このページの本文へ

シャオミのハイエンドタブレット「Xiaomi Pad 8」に忘れ物タグも国内発売

2026年03月02日 11時45分更新

文● オカモト／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　「Xiaomi 17 Ultra」「Leitzphone」の国内発売が話題のシャオミだが（「シャオミ「Xiaomi 17 Ultra」「Leitzphone」は早くも日本投入発表！ しかも今週の3月5日発売」）、同じく2月28日にグローバル発表されたハイエンドタブレットと忘れ物タグの国内投入も公表されている。

シャオミ

シャオミのハイエンドタブレットが日本発売。写真は最上位の「Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version」。4月6日までの購入で、写真のペンとカバーもプレゼントされる

3K解像度で3：2の11.2型ディスプレーを搭載
CPUも高性能なハイエンドAndroidタブレット

　タブレットは「Xiaomi Pad 8シリーズ」で、標準モデルの「Xiaomi Pad 8」とProモデルの「Xiaomi Pad 8 Pro」、さらにディスプレー表面にマット加工を施した「Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version」の3モデル。3月2日発売で、価格は7万4980円、8万9980円、11万9800円。

シャオミ

　4月6日までの購入でそれぞれ特典があり、標準モデルは5000円引き、Proモデルは「Xiaomi Focus Pen Pro」、Matte Glass Versionはそのペンに加え、カバーがプレゼント。さらに標準モデルとProモデルはプレゼント以外のアクセサリーを1万円引きで追加購入可能となっている。

　Xiaomi Pad 8シリーズは、3：2で11.2型の高精細ディスプレー（3200×2136）を搭載。CPUには標準モデルはSnapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform、ProモデルとMatte Glass VersionにはSnapdragon 8 Eliteといずれも高性能プロセッサを搭載する。

　本体は5.75mmの薄型筐体で、重量は485g。それでいて9200mAhの大容量バッテリーを搭載し、高速充電にも対応する。

　ペン対応については新設計の「Xiaomi Focus Pen Pro」（1万6980円）との組み合わせをサポート。超遅延設計が施されているほか、物理ボタンはない設計にも関わらず、ペンを軽くピンチすることで、ブラシと消しゴムの切り替えやブラシ設定など、最大4つのショートカット機能を利用できるようになっている。

シャオミ

オプションのペンも新設計に

AppleとGoogleの両方のネットワークに対応の忘れ物タグ
デザインもオシャレで◎　しかも1980円の「Xiaomi Tag」

　続いては「Xiaomi Tag」。こちらも3月2日発売で、1個1980円、4個セットで5980円。

シャオミ

シャオミから手頃かつ小型の忘れ物タグが登場

　アップルの「探す」、グーグルの「Find Hub」の両ネットワークに対応した忘れ物タグで、Bluetooth通信を用いて、近くにあるときも遠くにあるときもその居場所をユーザーに伝えてくれる存在だ。

シャオミ

10gと軽量で防水対応

シャオミ

このように本体を直接リングなどに付けられる

　Xiaomi Tagならでは要素としては、10gという軽量さ、単体でキーチェーンなどに取り付けやすいデザイン、IP67の防水防塵といった点がある。電池はボタン型のCR2032を用いており、交換が可能。

シャオミ

ボタン型電池を交換可能

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
￥26,880
2
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥36,979
3
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
￥39,800
4
【整備済み品】富士 通 2in1ノートパソコン V727【本体のみ】／第7世代Core M3／12.3型タッチパネル1920×1080／メモリ 8GB／SSD 128GB／Win 11／MS Office 2019／USB 3.1／Type-C／無線WIFI／オーディオ内蔵／WEBカメラ／初期設定済
【整備済み品】富士 通 2in1ノートパソコン V727【本体のみ】／第7世代Core M3／12.3型タッチパネル1920×1080／メモリ 8GB／SSD 128GB／Win 11／MS Office 2019／USB 3.1／Type-C／無線WIFI／オーディオ内蔵／WEBカメラ／初期設定済
￥9,600
5
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥134,323

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥1,880
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
￥980
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,280
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
8
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
￥1,980
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,545
10
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥999

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン