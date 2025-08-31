タブレットと言えば、iPadの印象が強いせいか、数万円以上するものという感じです。一方で、ECサイトなどで多数売られている安価なAndroidタブレットはよくわからないメーカーの製品も多く、どの程度の品質かもよくわからない。そのため二の足を踏む人も少なくないはず。

そんな中で登場したのが、スマホでおなじみのシャオミの新製品「Redmi Pad 2」です。Wi-Fiモデルなら2万1980円～、4Gに対応したセルラーモデルでも2万8000円台という驚きの安さで購入できるんです。

でも、ここまで安価だと、「安かろう悪かろうなんじゃないの？」と思うかもしれません。しかし、実際に使ってみると、価格を考えれば十分以上に使える1台だと感じます。

■Amazon.co.jpで購入