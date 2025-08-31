このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第108回

シャオミ「Redmi Pad 2」

まさかの2万1980円～ 激安だけどちゃんと動くアンドロイドタブレットRedmi Pad2

2025年08月31日 17時00分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

Redmi Pad 2

ハイスペックとは言いがたいですが、2万円強なのに不満なく使える性能を持っていて、画面も高解像度＆クアッドスピーカーと映像再生マシンとしては非常に魅力的なタブレットです

Redmi Pad 2

　タブレットと言えば、iPadの印象が強いせいか、数万円以上するものという感じです。一方で、ECサイトなどで多数売られている安価なAndroidタブレットはよくわからないメーカーの製品も多く、どの程度の品質かもよくわからない。そのため二の足を踏む人も少なくないはず。

　そんな中で登場したのが、スマホでおなじみのシャオミの新製品「Redmi Pad 2」です。Wi-Fiモデルなら2万1980円～、4Gに対応したセルラーモデルでも2万8000円台という驚きの安さで購入できるんです。

　でも、ここまで安価だと、「安かろう悪かろうなんじゃないの？」と思うかもしれません。しかし、実際に使ってみると、価格を考えれば十分以上に使える1台だと感じます。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること

Redmi Pad 2のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）とにかく安い！ 2万円強でとりあえず不満なく使える
2）高解像度ディスプレー＆大容量バッテリー搭載
3）クアッドスピーカーで縦でも横でもステレオ

購入時に注意したい2つのポイント
1）あくまで“ほどほど”の性能　ややスムーズさに欠ける
2）液晶の視野角はやや狭めの印象

まとめ
詳細スペック情報

