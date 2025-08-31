あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第108回
シャオミ「Redmi Pad 2」
まさかの2万1980円～ 激安だけどちゃんと動くアンドロイドタブレットRedmi Pad2
2025年08月31日 17時00分更新
タブレットと言えば、iPadの印象が強いせいか、数万円以上するものという感じです。一方で、ECサイトなどで多数売られている安価なAndroidタブレットはよくわからないメーカーの製品も多く、どの程度の品質かもよくわからない。そのため二の足を踏む人も少なくないはず。
そんな中で登場したのが、スマホでおなじみのシャオミの新製品「Redmi Pad 2」です。Wi-Fiモデルなら2万1980円～、4Gに対応したセルラーモデルでも2万8000円台という驚きの安さで購入できるんです。
でも、ここまで安価だと、「安かろう悪かろうなんじゃないの？」と思うかもしれません。しかし、実際に使ってみると、価格を考えれば十分以上に使える1台だと感じます。
【目次】この記事で書かれていること
Redmi Pad 2のメリットと注意点
・製品を購入する3つのメリット
1）とにかく安い！ 2万円強でとりあえず不満なく使える
2）高解像度ディスプレー＆大容量バッテリー搭載
3）クアッドスピーカーで縦でも横でもステレオ
・購入時に注意したい2つのポイント
1）あくまで“ほどほど”の性能 ややスムーズさに欠ける
2）液晶の視野角はやや狭めの印象
