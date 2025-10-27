このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第162回

dynabook「G8／Z」

普通に欲しいノートPC、849gと軽いのにポートも充実、カラーもいけてるdynabook

2025年10月27日 17時03分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　「持ち運びが苦にならないモバイルノートが欲しい」というシーン、意外と多いと思います。たとえばカフェで作業したり、出張先でちょっと資料をチェックしたり、移動中に軽く動画を観たり。そんな日常にフィットするノートPCとして、dynabook の「G8／Z（P1G8ZPEL）」は、まさに“普通に欲しい”選択肢です。

　13.3型というサイズは、「もう少し画面が欲しいけど重いのは困る」というギリギリのバランス。実際、公式仕様では質量が約849gとなっており（モデルにより若干差あり） 、こういう“片手で持てるモバイルPC”という存在を日々使いたくなる人にはかなり魅力的です。

　しかも「安くて軽いだけ」で終わらず、ポート類もしっかり備わっており、外部ディスプレー出力・有線LAN・USB Type-A/AとUSB-C/Thunderbolt 4といったインターフェースが揃っています。さすがDynabookが若者向けに作ったという完成度の高さというところでしょうか！

【目次】この記事で書かれていること：

「dynabook G8/Z」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）バランスの取れたスペック、軽量だがインターフェースも充実
2）軽快感のあるデザイン、色も良い
3）開閉のしやすさなどフィーリング

購入時に注意したい2つのポイント
1）バッテリーの持ちは要チェック
2）Core Ultraは“シリーズ1”

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン