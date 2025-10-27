あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第162回
dynabook「G8／Z」
普通に欲しいノートPC、849gと軽いのにポートも充実、カラーもいけてるdynabook
2025年10月27日 17時03分更新
「持ち運びが苦にならないモバイルノートが欲しい」というシーン、意外と多いと思います。たとえばカフェで作業したり、出張先でちょっと資料をチェックしたり、移動中に軽く動画を観たり。そんな日常にフィットするノートPCとして、dynabook の「G8／Z（P1G8ZPEL）」は、まさに“普通に欲しい”選択肢です。
13.3型というサイズは、「もう少し画面が欲しいけど重いのは困る」というギリギリのバランス。実際、公式仕様では質量が約849gとなっており（モデルにより若干差あり） 、こういう“片手で持てるモバイルPC”という存在を日々使いたくなる人にはかなり魅力的です。
しかも「安くて軽いだけ」で終わらず、ポート類もしっかり備わっており、外部ディスプレー出力・有線LAN・USB Type-A/AとUSB-C/Thunderbolt 4といったインターフェースが揃っています。さすがDynabookが若者向けに作ったという完成度の高さというところでしょうか！
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）バランスの取れたスペック、軽量だがインターフェースも充実
2）軽快感のあるデザイン、色も良い
3）開閉のしやすさなどフィーリング
購入時に注意したい2つのポイント
1）バッテリーの持ちは要チェック
2）Core Ultraは“シリーズ1”
この連載の記事
-
第161回
トピックス売り切れ続出、もこもこAIペットで俺のメンタルが回復するなんて！
-
第159回
デジカメコンデジ界のSwitch 2!? 買いたくても買えないカメラ「GR IV」がついに発売
-
第159回
PC「いつものように変わらない」14インチレッツノート、トレンドよりも伝統
-
第158回
スマホ子どもが乗るファミリカーに必須！ 月1100円で動画再生にカーナビと車の中でネット使い放題になる専用ルーターが買い
-
第157回
トピックス価格据え置きで大幅アップデート！大満足したスキャンスナップの実力をテストしてみた
-
第156回
トピックスiPhone Airで使いたい最薄級モバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank」
-
第155回
スマホバッテリー＆スピーカー内蔵でこれ1台でどこでもDJ！ こだわり抜かれたDJマシンをテストするぞ！
-
第154回
トピックス疲れ目に気持ちいい～！充電式で繰り返し使えるホットアイマスクは50日で元が取れるぞ
-
第153回
トピックスFirst Takeのノリでいこう！ 音も見た目もこだわる配信者には定番オーディオテクニカのこのマイク！
-
第152回
PC実用性の問題じゃない！ 高級キーボードに職人仕上げの木製キートップで自分だけのキーボードが作れる
- この連載の一覧へ