マウスコンピューター、1月以降に“価格変更”　パーツ不足で製品の販売停止も

2025年12月16日 13時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

マウスコンピューターのニュースリリース

　マウスコンピューターは12月16日、一部の製品で販売停止や納期遅延が発生する見込みであることを公表。さらに今後、価格改定を予定していることも明らかにした。

　同社は販売停止と納期遅延の理由について、想定を大きく上回る受注増により、工場の逼迫やパーツ不足の発生が見込まれるためと説明している。

　一方、価格改定については2026年1月以降に順次実施予定との方針を示すに留まり、対象製品や改定率などの具体的な情報は公開されなかった。

　なお、本件との関連は不明だが、同社の公式Xアカウントは12月10日付けのポストでPCを早めに購入するよう勧めており、12月16日時点で5000万件を超える表示回数となっている。

