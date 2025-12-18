3COINS、10.1型タブレット発売へ　1万6500円

生活雑貨などを取り扱う「3COINS」は12月18日、Androidを搭載した「10.1インチ タブレット」を発表した。価格は1万6500円で、発売日は12月22日を予定している。
本製品は、OSにAndroid 15の軽量版となる「Go edition」を採用したタブレット端末。
SoCは「Allwinner A333」。メモリーは3GBだが、仮想メモリー機能により最大6GBまで拡張することができる。内蔵ストレージは64GBと昨今の製品としては少なめだが、本体のスロットに別売のmicroSDカードを装着することで、ある程度補うことは可能だ。
●3COINS「10.1インチ タブレット」の概要
■システム
OS：Android 15 Go edition
SoC：Allwinner A333
メモリー：3GB（仮想メモリー利用時最大6GB）
内蔵ストレージ：64GB
■ディスプレー
サイズ：10.1型
解像度：1280×800
輝度：最大270cd/m²
タッチ対応：5ポイント静電容量式
パネル方式：ADS
■カメラ・センサー類
フロントカメラ：約200万画素（1600x1200）
リアカメラ：約200万画素（1600x1200）
その他：加速度センサー
■無線通信
Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax（2.4GHz / 5GHz）
Bluetooth：Ver.5.2
■音響
スピーカー：ステレオ（0.8W+0.8W）
マイク：1基
イヤホンジャック：3.5mm CTIA規格
■入出力端子
microSDカードスロット：microSDXC対応／最大128GB
USBポート：USB-C（USB2.0／OTG対応）
■バッテリー
形式：リチウムイオン
容量：6000mAh
連続動作時間（目安）：約5.5時間（輝度50%／オンライン動画再生時）
充電時間（目安）：約4.5時間 （電源オフ時）
■その他
外形寸法（突起部を除く）：横243.5×縦162.2×厚さ9.6mm
重量：約486g
保証期間：6ヵ月
OSのアップデート保証期間が公開されていな点は気になるが、コンテンツ消費専用のサブ機として使うなら、悪くない選択肢となりそうだ。