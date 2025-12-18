このページの本文へ

JR西「リバイバル500系のぞみ」運行へ　乗車できる旅行プラン、12月22日発売

2025年12月18日 17時35分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　西日本旅客鉄道（JR西日本）では12月22日13時より、団体臨時列車「リバイバル500系のぞみ」に乗車できる旅行プランを発売する。運転（出発）日は2026年1月25日の予定。

　今回の企画では、全盛期の「500系のぞみ」の雰囲気を味わえるよう、途中駅で後続の「のぞみ」に追い越されることがないダイヤを採用。乗車区間は新神戸〜博多間で、所要時間は500系がギネス世界記録を獲得した1997年当時の新大阪〜博多間と同じ、2時間17分となる予定だ。

　このほか、車両側面LEDへの「のぞみ 博多」の表示や乗車記念グッズの配布、車内販売の実施など、ファンにはたまらない要素が盛りだくさん。

　500系推しの人には見逃せない旅行プランといえそうだ。

●「リバイバル500系のぞみ」の概要

出発日：2026年1月25日
乗車区間：新神戸（13時4分発）→博多（15時21分着）
途中停車駅：岡山、広島、小倉　※途中駅での後続「のぞみ」の待避はなし
使用車両：500系V編成（8両）
参加特典等：
・車両側面LEDに「のぞみ 博多」と表示
・乗車記念グッズの配布
・車内販売の実施
乗車方法：「tabiwa トラベル 鉄道ファンの宝箱」から本企画の専用旅行プランを購入（一般向けの客扱いはなし）
販売開始日時：2025年12月22日13 時（予定）

 

