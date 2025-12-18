JR西「リバイバル500系のぞみ」運行へ　乗車できる旅行プラン、12月22日発売

西日本旅客鉄道（JR西日本）では12月22日13時より、団体臨時列車「リバイバル500系のぞみ」に乗車できる旅行プランを発売する。運転（出発）日は2026年1月25日の予定。

今回の企画では、全盛期の「500系のぞみ」の雰囲気を味わえるよう、途中駅で後続の「のぞみ」に追い越されることがないダイヤを採用。乗車区間は新神戸〜博多間で、所要時間は500系がギネス世界記録を獲得した1997年当時の新大阪〜博多間と同じ、2時間17分となる予定だ。

このほか、車両側面LEDへの「のぞみ 博多」の表示や乗車記念グッズの配布、車内販売の実施など、ファンにはたまらない要素が盛りだくさん。

500系推しの人には見逃せない旅行プランといえそうだ。