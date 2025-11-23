ZETA DIVISIONの翔選手や俳優の加藤小夏さんも別部門でノミネート

年に一度催されるゲームの祭典「The Game Awards」。その年に発売されたゲームを称える世界的イベントで、毎年12月に開催される。

The Game Awards公式YouTubeチャンネルは11月18日、今年開催される「The Game Awards 2025」の各部門のノミネート作品およびノミネート者を発表。



最優秀賞の「ゲームオブザイヤー（GOTY）」部門は、『Clair Obscur: Expedition 33』『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』『ドンキーコング バナンザ』などの人気作がノミネートされ、世界中で大きな話題を生んでいる。

注目すべきは、最も優れたコンテンツクリエイターを称える「Content Creator of the Year」部門。同部門のノミネート者を見ると、ホロライブ所属のVTuber・さくらみこさんの名前が！

昨年の「The Game Awards 2024」の同部門では、ホロライブ所属のVTuber・兎田ぺこらさんがノミネートされていた。ホロライブ所属のVTuberが2年連続でノミネートされるのは驚きだ。

SNSを見ると、「TGAノミネートおめでとう！」「みんなで投票しよう!」など、さくらみこさんのノミネートを祝福・応援する投稿が多く見受けられた。

さくらみこさんのほかにも、「Best Esports Athlete」部門にZETA DIVISIONの翔選手が、「Best Performance」部門に『SILENT HILL f』で主人公・深水雛子を演じた加藤小夏さんがノミネート。

The Game Awards 2025の模様については、12月11日（現地時間）に公式YouTubeチャンネルで配信予定だ。さくらみこさんをはじめ、日本のノミネート者が栄えある賞を手にする瞬間を、リアルタイムでチェックしてみてはいかがだろうか。