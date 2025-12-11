Epic Games Japanは12月8日、Psyonixが手がける『ロケットリーグ』のシーズン21を12日11日から2026年3月11日まで開催すると発表した。

フランスのリヨン＝デシーヌで開催された「Rocket League World Championship 2025」に続き、パリの「Parc de Parisアリーナ」が舞台。シーズン21のRocket Pass Premiumで登場する3種類の車両ボディのいずれかを使用できる。Rocket Pass Premiumを購入すると、コンパクトなボディが特徴の「Corlay」が自動でアンロックされるという。

シーズン21の追加要素については、新ランクモードの「Heatseeker」やフランスの音楽デュオ「Daft Punk」関連のアイテム、フランス人クリエイターを称えたアートの数々、プレイヤー自身のシーズン20の統計データなど。追加要素の詳細はコチラをチェックしてほしい。