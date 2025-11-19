プロゲーミングチーム「REJECT」は11月17日、同チームに所属するストリーマー・Shomaru7さんがホストを務める特別イベント「REJECT Hour 翔丸杯」を11月22日に開催すると発表した。採用タイトルは、タクティカルFPSの『Delta Force』だ。

今回は『Delta Force』の「オペレーションズ」モードで、3人一組のチームが賞金総額100万円をかけて対戦を行う。オペレーションズモードは、他プレイヤーやAIと対戦しながら制限時間内に戦利品を持ち帰ることが目的。全5試合の合計で「持ち帰った戦利品の総額」が最も高いチームが優勝となる。

参加チームは以下のとおり。Shomaru7さんはもちろん、うぉっかさんやYamatoNさん、あれるさん、1tappy選手など、人気のストリーマーやプロゲーマーが参戦するという。

賞金については、優勝（チーム）は40万円、マンデルブリック賞（チーム）は45万円、翔丸賞（個人）は15万円。

本イベントの模様は、Shomaru7さんの公式YouTubeチャンネルで配信予定だ。