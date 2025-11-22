REJECTは11月18日、同社のオフィス内スタジオ「REJECT HUB」（東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル8階）にて、格闘ゲームを通じた企業エグゼクティブ向けの交流会を開催すると発表した。開催日時は2025年12月4日18時30分～21時まで。

本イベントは、執行役員クラスを中心とした格闘ゲーム愛好者を対象に、異業種間の交流とつながりの創出を目的とした特別な場として実施。当日は、「ストリートファイターリーグ」（SFL）所属選手によるコーチングセッションも時間限定で実施するとしている。

REJECTの代表取締役である甲山翔也氏は、「さまざまな業界の皆様と楽しく交流できればと思い本イベントを実施することといたしました。 REJECTとしても、選手や格闘ゲーム、eスポーツの魅力をより多くの方に感じていただける機会になれば幸いです」とコメント。

本イベントの申し込みは、こちらをチェックしてほしい。募集期間は2025年11月23日23時59分までで、当選者には11月24日18時までにメールで連絡するという。