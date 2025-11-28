VTuberグループ「ぶいすぽっ！」は11月25日、2026年3月21日・22日の2日間にわたって、有明アリーナで「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」を開催すると発表した。

2025年3月に両国国技館で開催された第1回に続き、2026年度となる第2回を開催する運びとなった。ゲストならびにゲームタイトルは未定。ちなみに第1回の1日目は『Call of Duty: Black Ops 6』『AVA』『ストリートファイター6』、2日目は『VALORANT』『リーグ・オブ・レジェンド』だった。

チケットは2026年1月以降に発表予定で、配信はぶいすぽっ！ 公式YouTube・Twitchにて無料配信／PPV有料配信を実施するとのこと。

また、2026年1月ごろに「VSPO! SHOWDOWN 2026 powered by RAGE」に関する特別放送を配信するとしている。最新情報については、ぶいすぽっ！ 公式XおよびRAGEの公式Xを確認してほしい。

SNSを見ると、「うおぉぉぉぉ」「絶対行きます」と歓喜の声が多く寄せられていた。第2回のゲームタイトルとゲストが気になって仕方がないが、まずはVSPO! SHOWDOWNが来年も開催されることに感謝したい。