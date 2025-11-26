レッドブル・ジャパンは「The k4sen Con 2025」とコラボした「レッドブル オリジナル6缶パック」を、12月8日から限定販売する。

今回発表されたレッドブル オリジナル缶は、「ZETA DIVISION」所属のストリーマー・K4senさんが主催するThe k4sen Con 2025とコラボしたもの。The k4sen Con 2025は11月22日から24日まで開催された大型オフラインイベントで、2025年度も好評を博したという。

本製品には、K4senさんがデザインを監修したレンチキュラーカード（全4種類の1つ）が付属している。また、本製品に付属するシリアルコードで応募すると、抽選で1000名にオリジナルキーキャップが当たるとのこと。応募期間は2026年1月12日23時59分まで。

今回の発表を受け、SNSには「キーキャップめっちゃ欲しい」「普段レッドブル飲まないけどさすがに買う」「これ買うしかない」といった好評の声が多く寄せられていた。

本製品は、全国のイオングループ各店舗で販売されるそうだ。なくなり次第販売が終了するので、12月8日に発売されたらイオングループの店舗へ足を運んでみては？