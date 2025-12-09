ドワンゴは12月9日、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、アメリカ・ロサンゼルスで開催される年末恒例のゲーム表彰式典「The Game Awards 2025」の模様を、日本語同時通訳付きで生配信すると発表。配信日時は、2025年12月12日9時30分（日本時間）より。

2014年から毎年12月に開催されている「The Game Awards」は、その年にリリースされた優れたゲームを表彰する世界最大級のゲームアワード。

創設以来エグゼクティブ・プロデューサー兼ホストを務めるゲームジャーナリストのジェフリー・キーリーさんを筆頭に、ゲーム業界をはじめ関連各界からの豪華ゲストが集い、受賞作品の発表に加え、新作ゲームや最新情報の発表、オーケストラ演奏などの音楽パフォーマンスを含む多彩なショーを展開している。昨年の視聴数は過去最大の約1億5400万を記録し、年々注目度が高まっている。

今年も、優れたインディーゲーム・モバイルゲーム・VR／ARゲーム・ゲームデザインを称える賞など、全29部門が設けられている。

最優秀作品賞に当たる「Game of the Year」には、日本発タイトル『デス・ストランディング2：オン・ザ・ビーチ』『ドンキーコング バナンザ』2本を含む6作品がノミネート。

また、「Best Performance」部門に『SILENT HILL f』主人公・深水雛子を演じた加藤小夏さんが、「Best Esports Athlete」部門には先日引退を発表した翔（kakeru）選手（プロゲーミングチーム・ZETA DIVISION所属）がノミネートされている。

「Content Creator of the Year」部門には「ホロライブプロダクション」から2年連続2人目のノミネートとなる所属VTuber・さくらみこさんが選出されている。

ニコニコ生放送では、本ゲームアワードの模様を日本語同時通訳付きでお届け。また、本放送はニコニコ生放送で「実況可能番組」となっており、ユーザー生放送内へ映像を引用して実況配信を楽しむことが可能だ。

▼生放送実況について

https://qa.nicovideo.jp/faq/show/18610

【放送概要】

番組名：「The Game Awards 2025 同時通訳生放送」

日時：2025年12月12日9時30分～（※日本時間）

視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349276284