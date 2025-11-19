mikaiが運営するeスポーツ特化のVTuberグループ「Re:AcT Gaming」（以下、RAG）に、3名の新規メンバーが加入した。新規メンバーは「泡々いるか」さん、「黎乃鈴」さん、「罪揺える」さんの3名で、11月12日からXとYouTubeで活動中だ。

3名の新メンバー加入にともない、11月22日19時からデビューリレー配信を行うと発表。泡々いるかさんのチャンネルからスタートし、黎乃鈴さんのチャンネル、罪揺えるのチャンネルの順で配信していくという。また、同日20時半から3名のコラボ配信を実施するそうなので、気になる人はぜひ配信をチェックしてみてほしい。

■リレー配信：11月22日（土）

①19:00～：泡々いるかch

https://www.youtube.com/@ragiruka

②19:30～：黎乃鈴ch

https://www.youtube.com/@rag_suzu

③20:00～：罪揺えるch

https://www.youtube.com/@rag_eru

④20:30～：振り返りコラボ配信 罪揺えるch

https://www.youtube.com/@rag_eru