2025年最後の激闘を観戦できるチャンス
ガチくん選手、ふ～ど選手、ときど選手らが参戦！ TOPANGA主催の『スト6』対決イベントが12月27日に開幕
カプコンは12月8日、TOPANGAが主催する『ストリートファイター6』の対決イベント「Capcom presents TOPANGA CONCEPT MATCH Asia Special」を発表した。
開催日時は2025年12月27日13時～17時で、オフライン会場はRED° TOKYO TOWER 5F イベントスペース「RED° SKY STADIUM」。なお、本イベントの模様はYouTubeおよびTwitchの公式チャンネル（CapcomChannel、TOPANGA）で配信される予定だ。
本イベントはアジアを代表するプロ選手が参戦し、7本先取の長期戦ルールで競い合うというもの。出場選手はマゴ選手、LeShar選手、ときど選手、Oil King選手、ガチくん選手、Zhen選手、ふ～ど選手、Vxbao選手、ボンちゃん選手、NL選手。実況解説はふり～だ氏、カワノ選手、Shuto選手が務める。
本イベントはオンラインでも視聴できるが、プロゲーマーの激闘を観戦したい人はチケットの購入を検討してみてほしい。チケットの販売ページはコチラ。
