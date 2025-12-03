2019年に個人勢として活動を始めた狐のVTuber

プロゲーミングチーム「REJECT」は12月1日、VTuberの「秋雪こはく」さんが同チームのストリーマー部門に加入したと発表した。

秋雪こはくさんは異世界出身の狐のVTuberで、YouTubeのチャンネル登録者数は約28.6万人、Twitchのフォロワーは約4万人、Xのフォロワーは約8.5万人（12月3日時点）。

『Apex Legends』を中心としたFPSの配信で、多くのリスナーを獲得。ゲームの腕前はもちろんのこと、長時間配信などエネルギッシュな一面も魅力のひとつだ。

秋雪こはくさんは2019年5月に個人で活動を開始し、2022年5月～2025年12月までソニー・ミュージックのVTuberプロジェクト「VEE」に加入していた。今後はREJECTのストリーマーとして配信活動を続ける傍ら、イベントの出演やコラボ企画など幅広く活動していくという。

SNSを見ると、「おめでとう！」「これはアツすぎる！」「応援する！」といったエールが多く寄せられていた。