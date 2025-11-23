Game & Co.は11月18日、Samurai工房と共同事業で開発しているトレーディングカードゲーム『Xross Stars』の第2弾ブースターパック「Exceed Rampage」を、12月19日に発売することを発表した。1パック（ランダム8枚入り）は440円、1BOX（12パック入り）は5280円で販売予定だ。

『Xross Stars』は、プロゲーミングチームやVTuber事務所などの垣根を超え、個性豊かなタレントが登場するトレーディングカードゲーム。2025年8月22日に発売された第1弾は、「Crazy Raccoon」「ぶいすぽっ！」「Neo-Porte」から総勢24名のタレントがカード化されている。

今回発表された第2弾のブースターパックは、リーダーカードとして16名のタレントが参戦。一例として、赤見かるびさんや甘結 もかさん、トナカイトさん、八雲 べにさん、どぐらさんなどが挙げられる。

また、SRカード全8種類には、アタックカード4種類と名シーンをモチーフにしたメモリアカード4種類が収録されているという。

本製品には全82種類の通常カードとパラレルカード30種類の中から、ランダムで8枚のカードが封入。12パック入りのBOXを購入すると、購入特典として『Exceed Rampage』に収録されているカードのイラストを使ったスリーブ（11枚入り）がもらえるという。スリーブのデザインは全2種類あり、いずれか1種類がランダムで封入されるとのこと。

SNSを見ると、「待ってました！」「買うわ」といった好意的な声や、BOXのメインビジュアルになっている赤見かるびさんと甘結 もかさんを評価する声が多く寄せられていた。