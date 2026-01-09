「ホロライブ」初のスマホゲーム全世界同時リリース決定 「学マス」QualiArts開発
カバーは1月8日、「ホロライブ」初の公式スマートフォン向けゲーム「hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）」を、全世界同時リリースすると発表した。
本作は、2025年3月にプロジェクトコード「DREAMS」として発表された作品。約10ヵ月ぶりの続報にファンからは「ここまで来たなって感慨深い」「やべぇ、めっちゃ楽しみ」「ずっと待ってた！」と喜びの声が寄せられている。
ジャンルは「リズムゲーム」で、ホロライブの音楽を誰でも気軽に楽しめる。タレントは50名以上が参加し、初期収録楽曲は150曲以上になるとのこと。
公式MVやライブ映像を背景に遊べるため、「背景に気を取られそうｗ」といった意見も。
開発はバンダイナムコエンターテインメントより配信中の「学園アイドルマスター」などにも携わるQualiArtsが担当。高品質なアイドルゲームに定評のある同社の手腕にも注目が集まっている。
また、3月6日～8日に幕張メッセで開催するイベント「hololive SUPER EXPO 2026」に、本作の出展も決定。ゲームに関する展示や特別番組を実施予定だ。
ファン待望の公式スマートフォンゲーム「ホロライブ ドリームス」。配信日含め、続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）
ジャンル：リズムゲーム
配信：QualiArts
開発：カバー／QualiArts
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© COVER / © QualiArts, Inc.