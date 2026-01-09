カバーは1月8日、「ホロライブ」初の公式スマートフォン向けゲーム「hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）」を、全世界同時リリースすると発表した。

本作は、2025年3月にプロジェクトコード「DREAMS」として発表された作品。約10ヵ月ぶりの続報にファンからは「ここまで来たなって感慨深い」「やべぇ、めっちゃ楽しみ」「ずっと待ってた！」と喜びの声が寄せられている。

ジャンルは「リズムゲーム」で、ホロライブの音楽を誰でも気軽に楽しめる。タレントは50名以上が参加し、初期収録楽曲は150曲以上になるとのこと。

公式MVやライブ映像を背景に遊べるため、「背景に気を取られそうｗ」といった意見も。

開発はバンダイナムコエンターテインメントより配信中の「学園アイドルマスター」などにも携わるQualiArtsが担当。高品質なアイドルゲームに定評のある同社の手腕にも注目が集まっている。

また、3月6日～8日に幕張メッセで開催するイベント「hololive SUPER EXPO 2026」に、本作の出展も決定。ゲームに関する展示や特別番組を実施予定だ。

ファン待望の公式スマートフォンゲーム「ホロライブ ドリームス」。配信日含め、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：hololive Dreams（ホロライブ ドリームス）

ジャンル：リズムゲーム

配信：QualiArts

開発：カバー／QualiArts

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© COVER / © QualiArts, Inc.