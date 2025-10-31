第170回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングキーボード「G515 RAPID TKL」がオススメ!!
2万円台で希少な条件を満たしたキーボードがロジクールGから登場：ソフマップ なんば店
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ソフマップ なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・西本賢二さんのオススメは、ロジクールGのゲーミングキーボード「G515 RAPID TKL」です。
G515 RAPID TKLは、ゲーミングブランド「ロジクールG」の有線キーボードです。筐体は薄型のロープロファイル仕様で、キー配列はテンキーレスの日本語配列。ロジクールGとしては初めてラピッドトリガーに対応したロープロファイルキーボードとなります。
ラピッドトリガー対応のためキースイッチには磁気式アナログスイッチを採用しています。キーストロークは2.5mm、押下圧は35g±7gで、アクチュエーションポイントは0.1〜2.5mmの範囲で調整可能です。
サイズは354.75（W）×146（D）×22（H）mm、重さは約800g。0°／4°／8°で調整できるチルトスタンドも備えています。パソコンとの接続は長さ1.8mのUSB Type-A to Cケーブルです。
西本さんによると、ロープロファイル仕様でテンキーレス日本語配列、さらにラピッドトリガー対応となると、現状ではかなり選べる製品が限られるそうです。そんな中で登場したG515 RAPID TKLは、店頭価格が2万円台半ばと比較的手頃な価格帯で、これらの条件を満たしている点が大きな魅力だといいます。
ロープロファイル仕様により、長時間使用しても手首への負担が少なく、テンキーレスの日本語配列はゲームでも日常作業でも扱いやすい点が魅力です。1台でゲームから仕事まで幅広くこなしたい人に、G515 RAPID TKLはとてもオススメできるキーボードです！
また、ソフマップ なんば店では、店舗指定のゲーミングデバイスを3点同時購入すると合計金額から10％オフになる「まとめ買いキャンペーン」を実施中です。
もちろんG515 RAPID TKLも対象に含まれます。ロジクールGからは同時期にゲーミングマウスやヘッドセットの新製品も発売しているため、あわせて3点まとめて購入するのも良い選択ではないでしょうか。
