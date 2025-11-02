PCゲーミングのトレンドに準じて、最近のゲーミングマウスはRGBライティングの主張が強いデザインが多い印象です。そんな主張は別にいらないと、中には「別に光らなくていいんだけどな……」という人もいるでしょう。ロジクールG「PRO X SUPERLIGHT 2c」は、まさに“光らずにゲームしたい派”に向けた一台です。

見た目はビジネスシーンで使用したとしても違和感のないほど本当に普通。しかし、中身はプロ選手と共同開発した本格仕様で、外観とのギャップが最大の魅力です。派手さより実力を求めた人に向けて、このマウスをレビューしていきます。

■Amazon.co.jpで購入