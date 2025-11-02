あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第168回
ロジクールG「PRO X SUPERLIGHT 2c」
この地味さたまんねぇ～！見た目は超普通だけとプロ監修のゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2c」
2025年11月02日 17時00分更新
PCゲーミングのトレンドに準じて、最近のゲーミングマウスはRGBライティングの主張が強いデザインが多い印象です。そんな主張は別にいらないと、中には「別に光らなくていいんだけどな……」という人もいるでしょう。ロジクールG「PRO X SUPERLIGHT 2c」は、まさに“光らずにゲームしたい派”に向けた一台です。
見た目はビジネスシーンで使用したとしても違和感のないほど本当に普通。しかし、中身はプロ選手と共同開発した本格仕様で、外観とのギャップが最大の魅力です。派手さより実力を求めた人に向けて、このマウスをレビューしていきます。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）良いマウスの三拍子がそろっている
2）肉抜きなしで51gという軽量
3）本当に“普通の見た目”
購入時に注意したい2つのポイント
1）ドヤり性能はゼロ
2）性能を活かせる人は限られる
