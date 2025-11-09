BMWから、第2世代のSUV「X2」が登場したので試乗したところ、乗れば乗るほど「これは日本にピッタリの1台だ！」と思った次第。その理由を3つにわけて紹介します。

珍しくディーゼルの設定がないモデル

第2世代X2は、すでに発売しているX1をベースにした流麗なクーペボディーに最新の技術を内包したクーペタイプのSUVとして2023年10月に発表しました。

BMWの新車が登場するたびに話題になるキドニーグリル。今回は横長です。驚いたのは光らせることができるという点。これはとても目立つもので、以前、夜の高速道路でルームミラー越しに見たとき「なんだアレ？ とりあえず道を譲ろう」と思ったものです。

ラインアップはすべて四輪駆動で、ガソリンエンジン仕様の「xDrive20i（1.5L 直3ターボのマイルドハイブリッド）」「M35i xDrive（2L 直4ターボ）」のほか、バッテリーEVの「iX2 xDrive30」の3モデルで、輸入車で人気のディーゼルモデルはラインアップされておらず、このサイズでディーゼルエンジンのSUVを求めるならX1をどうぞ、ということになります。本稿で紹介するのは2L 直4ターボを搭載したホットモデルになります。

X2が日本にピッタリなワケ その1

ほどよい大きさと使い勝手

ボディーサイズは全長4567×全幅1845×全高1575mm、ホイールベース2692mm。他社でいえば、Honda・ZR-V、レクサス・NX、メルセデス・ベンツ・GLC、アウディ・Q4、そしてMINI・カントリーマンあたりと同じような大きさです。

近年、BMWのSUVは大型化しており、X5あたりになると車幅が2mを超えます。大型SUVは幹線道路や高速道路では快適である一方、路地や駐車場では取り回しに難があります。X2のサイズなら、路地のすれ違いもギリギリ大丈夫ですし、駐車場だってそれほど苦労しません。

ちなみに、ショッピングセンターの駐車場によっては、輪留めと壁の位置が近いところがあります。その際、コンサバティブなSUVやミニバンなどでは、荷室ドアを開くことが困難なことがあります。クーペタイプの良いところは、そのような場所でも荷室を開けることです。

しかし「クーペタイプだと積載量が少ないのでは？」と思われがちですが、床面積は広く容量は560リッター。後席を倒せば1470リッターまで拡充できます。ちなみにバックドア形状のX1は540リッター／1600リッター。普段使いではX2の方が使いやすく、X1は引っ越しなど、いざという時の積載容量でメリットが得られると思います。

ラゲッジには12Vアクセサリーソケットが用意されているほか、床が二重構造なので、たとえば洗車道具を常備させるのもアリかも。

リアシートは広くて同乗者も満足

運転席はカーブドディスプレーで視認性良し

後席は広く、足元も広々。運転席や助手席のシートバックが足に当たらないような形状になっているのは◎。リアシートは4:2:4の分割構造。ラゲッジ側から背もたれを倒そうとすると、真ん中だけが残ったりします。そこは少し残念なところ。エアコンの吹き出し口とUSB Type-Cポートも用意されています。

運転席はカーブドディスプレイをはじめとして、近年のBMWらしさが満載。シンプルでエッジのきいたデザインに好印象です。

ワイヤレス充電対応のスマホトレイは縦置きで、ストッパーがついているので、移動中に動かないのは◎。USB端子はType-Cが2系統あります。

車両のメニュー画面をみるとApple CarPlayとAndroid Autoの両方に対応している模様。少し前までBMWはApple CarPlayのみでしたので、ちょっと進化していそう。ですが、いざAndroid Autoをつなげようとしたところ、エラーメッセージが出て接続することは叶いませんでした。

感心したのはセンターコンソール。イマドキの2階建て方式なのですが、ドリンクホルダー側がつながっていないので、下段へのアクセスがとてもしやすいのです。これは他社も見習ってほしいと思うほどの使い勝手の良さでした。