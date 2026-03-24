春山シーズンに映える限定カラー Garminタフネスウォッチ「Instinct 3」4月1日発売

ガーミンジャパンは3月24日、都内で新製品説明会を開催しタフネスGPSウォッチ「Instinct 3」シリーズに数量限定モデル「Alpine Rush（アルパインラッシュ）コレクション」を発表した。3月25日より予約を開始し、4月1日に発売する。価格は7万1800円～8万7800円。

山をイメージした限定カラー4モデル

ソーラー充電とAMOLEDの2タイプ

Alpine Rushコレクションは、山の豊かな自然をモチーフにした明るくモダンな限定カラーを採用したモデル。ソーラー充電搭載の「Dual Power」にSunburstカラー（ケース径45mm／ケース径50mm）、有機ELディスプレイの「AMOLED」にCitrine（ケース径45mm）とFern Green（ケース径50mm）の計4モデルを用意する。メインビジュアルには、Garminアンバサダーでスノーボーダーの長谷川帝勝選手を起用している。

Instinct 3は、アメリカ国防総省の標準規格MIL-STD-810に準拠した耐熱、耐衝撃、耐水性能を備えるタフネスGPSウォッチ。100m防水に対応し、ケースには繊維強化ポリマー、レンズにはCorning Gorilla Glass DXを採用する。GNSSマルチバンドテクノロジーにより2周波数帯（L1／L5信号）を受信でき、山間部やビルの谷間でも高精度な測位が可能だ。

Dual Powerモデルは第3世代ソーラー充電技術を搭載。50mmモデルの場合、GPSモードで約60時間に加え、ソーラー充電で約200時間の追加駆動が可能。GPS機能をオフにしたスマートウォッチモードではソーラー充電によるほぼ無制限稼働にも対応する。AMOLEDモデルは416×416ピクセル（50mm）のカラー有機ELディスプレイを搭載し、視認性とデザイン性を両立した。

スポーツ機能はスキー、スノーボード、登山、サーフィン、MTBなど90種類以上に対応。トレーニングレディネスやおすすめワークアウトといったトレーニング支援機能のほか、睡眠スコア、Body Battery、血中酸素トラッキングなどのヘルスケア機能も充実している。LEDフラッシュライトや援助要請機能、事故・転倒検出機能、Suica対応のキャッシュレス決済も備える。

山岳ガイド伊藤 伴氏、キリマンジャロでの実使用体験を語る

新製品説明会では、Garminアンバサダーで山岳ガイドの伊藤 伴氏がゲストとして登壇した。登山をはじめさまざまなアウトドアアクティビティでInstinct 3を活用している伊藤氏は、キリマンジャロの登山ツアーから2日前に帰国したばかり。今回のキリマンジャロではInstinct 3 Dual PowerをGPSをオフにしたスマートウォッチモードで使用したとのことで「ソーラー充電の性能がよく、ツアー中は充電する必要がなかった」と、実体験を語った。

ラインアップと価格は以下の通り。Instinct 3 Dual Power 45mm Sunburstが7万1800円、同50mm Sunburstが7万9800円、Instinct 3 AMOLED 45mm Citrineが7万9800円、同50mm Fern Greenが8万7800円。