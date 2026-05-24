このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

人気スマートウォッチ＆バンド深掘りレビュー 第38回

ガーミンの高級スマートウォッチ「Venu 4」はヘルスケア機能も優秀だった

2026年05月24日 12時00分更新

文● 村元正剛（ゴーズ）　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　前回に続いて、GPS端末でおなじみGarmin（ガーミン）のスマートウォッチ「Venu 4」をレビューしています。健康維持や体力向上のための機能に加えて、電卓、レコーダーなどのアプリ、キャッシュレス決済機能まで備えたオールラウンダーなスマートウォッチです。

　45mmモデルと41mmモデルがあり、どちらも7万9800円。筆者は45mmモデルを使用中。今回はヘルスケア機能を掘り下げてレビューします。

ガーミン

ガーミンの高性能スマートウォッチを連続レビュー中です

心電図測定機能の使い勝手は、他メーカーと基本同じ

　Venu 4には光学式心拍計、皮膚温センサー、血中酸素レベルを測定するセンサーなどが搭載されています。それぞれの機能を有効化したら、以降はほぼ自動で測定され、心拍の変化や睡眠の質、ストレスレベルなどがわかる仕組みです。

ガーミン

心拍数、皮膚温、血中酸素レベルを測定するセンサーを搭載。ハイエンドのスマートウォッチとして標準的な仕様といえる

ガーミン

ウォッチで測定された結果はスマホに同期され、「Garmin Connect」アプリで確認できる

　さらにApple Watch（Series 4以降）やPixel Watch（2以降）などと同じように、「心電図」アプリも搭載されています。心電図はスマホの「Garmin Connect」アプリで初期設定すると測定できるようになります。

　測定方法はベゼルに親指と人差し指を当てて30秒間じっとするだけ。正常であれば「洞調律」と表示されます。万が一、心房細動（不整脈の一種）の兆候が検出されたり、そもそもなんらか症状があった場合には病院で診断を受けることが必要。他社製品もそうですが、スマートウォッチの心電図は簡易的なものなので、病院でより精度の高い検査を受けるようにしましょう。

ガーミン

Apple WatchやPixel Watchはサイドボタンに指を当てて心電図を測定するが、Venu 4ではベゼルに2本の指を当てて測定する

ガーミン

測定結果はすぐにウォッチに表示されるが、「Garmin Connect」アプリで詳細な結果を確認し、PDFしてプリントしたりもできる。使い勝手はApple WatchやPixel Watchと同様だ

　便利に思ったのが「ヘルススナップショット」。起動して約2分間静止するだけで、心拍数、血中酸素レベル、呼吸数、ストレスレベルなど複数の健康データを一気に測定できる機能です。毎朝起きたあとや、体調が悪いと感じたときなどに測定し、素早く身体の状態を確認できるわけです。

ガーミン

メニューから「ヘルススナップショット」を選択して起動し、右上のボタンを押すと計測開始

ガーミン

約2分後に5項目の健康指標が表示された

睡眠はかなり細かく分析してくれる　アドバイスも役に立つ

　計測された健康データは、ウォッチでも確認できますが、スマホの「Garmin Connect」アプリでは、より詳細な分析結果も見られます。

　スマートウォッチのヘルスケア機能は各社が注力しており、その進化は一段落した印象。つまり、主要メーカーのウォッチであれば「どれを使っても大して変わらない」というのが筆者の本音です。強いてVenu 4のメリットを挙げるとしたら、睡眠の分析はかなり細かく、アドバイスが役に立つように感じました。

ガーミン

標準的な睡眠スコアと分析結果を見られる

ガーミン

「睡眠アライメント」など、さらに踏み込んだ分析結果も表示される

　睡眠の時間や深さが細かく分析され、睡眠の質がスコアで表示されるのは他社と同じ。しかし、Venu 4には「睡眠コーチ」という項目もあり、体内リズムとのずれなど、より具体的なアドバイスも表示されます。睡眠に不安がある人には満足度が高いかもしれません。

ガーミン独自の「Body Battery」も参考になる

　ガーミン独自の健康指標として「Body Battery」も表示されます。これは身体のエネルギー残量を示すもので、5〜100の範囲で表示。十分な睡眠を取っていると数値が上がり、運動やストレスなどによって減っていきます。日中に著しく数値が下がっている場合は、休息を促してくれたりもします。

ガーミン

電池のように最大100％で表示される「Body Battery」はわかりやすい

　Pixel WatchやGalaxy Watchの「エナジースコア」のように、同様の指標が表示される機種はありますが、Venu 4の「Body Battery」は、ゲームのHPのように思えて、「今日はゆっくりしよう」「少し身体を動かそう」といった行動に結びつきやすく感じました。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
2
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥52,900
3
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
￥176,566
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥98,800
5
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
￥119,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,303
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,690
7
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,490
8
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,680
9
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
10
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥999

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン