平成に生まれた世紀のゲーム「DS」 その懐かしさを感じるAYANEOゲーミングデバイスが先行予約でお得！：PCワンズ

大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・高石智基さんがオススメする製品は、AYANEOのAndroidゲーミングデバイス「AYANEO Pocket DS」です。

PCワンズ店内に出店している「ハイビームAKIBA大阪日本橋 in PCワンズ店」で取り扱う最新のAndroidゲーミングデバイスとなります。

AYANEO Pocket DSは上下に2つのディスプレーとゲームパッドを備えた、折りたたみ式デュアルスクリーンのAndroidゲーミングデバイスです。

メインスクリーンには7型OLEDディスプレーを採用。画面解像度は1920×1080ドットで、HDR対応、輝度800nit、sRGB色域150％、DCI-P3色域90％をカバーする高品質ディスプレーです。リフレッシュレートは最大165Hzに対応します。

サブスクリーンは5型の液晶ディスプレーで、解像度は1024×768ドット。アスペクト比は4:3で、レトロゲームを当時のスタイルでプレイするのに適したディスプレーです。

SoCは「Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2」を採用し、RAM/ROM容量の違いによって8GB/128GB版、12GB/256GB版、16GB/512GB版、16GB/1TB版の4モデルをラインアップ。本体のサイズは179.8（W）×101（D）×34.4（H）mm（グリップ部分含む）で、重量は約655g。8000mAhのバッテリーを内蔵しています。

高石さんによると、AYANEO Pocket DSの最大の特徴であるデュアルスクリーンは、さまざまな表示パターンに切り替えられるとのことです。サブスクリーンにはゲームの攻略情報を表示するなど、使い方の幅が広いと話していました。搭載SoCは1世代前のモデルですが、ゲーミング向けのハイエンドSoCとして十分な性能を備えているそうです。

発売予定は12月上旬ですが、PCワンズの店頭ではすでに実機を展示しています。現在は先行予約も受付中で、10月31日9時59分までの予約で価格が5％オフとなり、専用ケースもプレゼントされるそうです。

ちなみに、AYANEO Pocket DSはRAM/ROM容量の違いで44モデルのラインアップがあります。高石さんのオススメは特別カラーのある16GB/1TBのモデルとのこと。店頭に展示していた「スターリーイエロー」もこのモデル限定カラーで、たしかに物欲を刺激する魅力的なカラーリングでした。

まずはPCワンズの店頭で、実機に触れてフィーリングを確かめてみてください！

AYANEO Pocket DSの主なスペック ディスプレー 7インチOLED

（1920×1080ドット、sRGB 150%、DCI-P3 90%、800nit、165Hz） 5インチ液晶（1024×768ドット、sRGB 100%、550nit） SoC Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 RAM/ROM 8GB/128GB

12GB/256GB

16GB/512GB

16GB/1TB 無線機能 Wi-Fi 7、Bluetooth 5.3 インターフェース USB Type-C（3.2 Gen2、10Gbps、フル機能）×1、microSDカードスロット×1 入力機器 ジョイスティック、トリガー、コントローラー、ジャイロ バッテリー容量 8000mAh サイズ/重量 179.8（W）×101（D）×25（H）mm（グリップ部含む）/約655g OS Android 13

そのほか、発売したばかりの周辺機器として、AINEXのポータブルゲーミングPC向け多機能ドッキングステーション「USB-CDKG01」も紹介してもらいました。

こちらは携帯ゲーム機向けの周辺機器で、「Steam Deck」や「Nintendo Switch」などを立てかけ、USB Type-C経由で「USB-CDKG01」と接続することで、PD100W給電、HDMI出力、有線LANなどの機能を追加できるドッキングステーションです。

形状はポータブルゲーミングPCや携帯ゲーム機を立てかけて使うことを前提に設計されており、これらのデバイスを利用している人には1台あると便利そうなアイテムです。価格も手頃なのでオススメですよ！