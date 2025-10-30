FPSを本気でプレイする人に強くオススメしたい、超ショートストロークキーボード「ZENAIM KEYBOARD2 mini」：PCワンズ

大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・尾崎怜史さんのオススメは、ZENAIMのゲーミングキーボード「ZENAIM KEYBOARD2 mini」です。

ZENAIMは、愛知県の自動車部品メーカー「東海理化」が展開するゲーミングギアブランド。ZENAIM KEYBOARD2 miniは、ロープロファイル仕様に磁気検知式スイッチを組み合わせ、ラピッドトリガーにも対応した純国産のゲーミングキーボードとなります。

60%サイズのコンパクトレイアウトで、日本語配列と英語配列の2種類をラインアップします。キー数は日本語配列が65キー、英語配列が61キー。サイズは296.2（W）×117.7（D）×24.5（H）mmで、重量は日本語配列が約506g、英語配列が約500gとなります。チルト角は0°／4°／8°の3段階で調整可能です。

このほかテンキーレスのZENAIM KEYBOARD2 TKLも、日本語配列と英語配列で製品を展開しています。

ZENAIM KEYBOARD2 miniの最大の特徴は、1.9mmという超ショートストロークです。アクチュエーションポイントは0.1〜1.8mmの範囲で0.05mm刻みで調整でき、ラピッドトリガーにも対応します。押下圧は50g。接続方式は有線USBで、Type-C端子を筐体左奥に配置しています。

尾崎さんによると、磁気検知式スイッチで1.9mmという超ショートストロークはこれまでになかったそうで、特にVALORANTのような「止め」が重要なタイトルでは大きな効果が期待できるといいます。また、ZETA DIVISIONのプレイヤーが開発に関わっていたこともあり、発売直後から注目度はとても高かったようです。

PCワンズでの売れ行きは好調で入荷した全モデルが次々と売れていき、現在店頭に残っているのは60％サイズの日本語配列モデルのみとなっています。

もしかすると、記事公開時点では在庫切れになってしまっている可能性もありますが、シューティングタイトルを本気でプレイしたい人には強くオススメしたいゲーミングキーボードです。店頭では試し打ちもできるので、気になる人はぜひ一度触れてみてください。

そのほか、尾崎さんには今後の発売予定の先行展示アイテムを2つ紹介してもらいました。

ひとつは、ゲーミングキーボード用PCBキット「RAKKA 60 ATLAS」。磁気検知式スイッチに対応した基板のみの製品で、ケースやキーキャップ、スタビライザーなどは自分で用意するカスタマイズ向けキーボードとなります。自分好みの打鍵感やデザインを追求できる点が魅力です。

トリガーストロークは最短0.005mmまで設定でき、ここまで短くすると指先で“なでる”程度の力でもキーが反応するほどの高い感度になります。現在は店頭でデモ機が展示されており、スタッフに声をかければ最短トリガーストロークの状態で試すことも可能です。

もうひとつは、REJECTのゲーミングマウスパッド「FENON」のVTuberコラボモデルです。イラストレーターが描き下ろしたVTuberの華やかなビジュアルが大きくプリントされており、デスク上でも存在感のある一枚となっています。

こちらは東京ゲームショウ2025でお披露目された新製品で、現時点で店頭展示しているのはPCワンズだけではないかとのこと。気になる人は、ぜひ店頭で実物をチェックしてみてください！