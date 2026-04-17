西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第236回
ゲーミングデバイス「POCKET VERT」がオススメ!!
これは贅沢なゲームボーイ！懐かしいのに新しいハイスペックAndroidゲーム機：PCワンズ
2026年04月17日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・高石智基さんのオススメは、AYANEOのAndroidゲーミングデバイス「POCKET VERT」です。PCワンズ店内に出店している「ハイビームAKIBA大阪日本橋 in PCワンズ店」で取り扱い中の最新ポータブルゲーム機になります。
POCKET VERTは、Androidゲーミングデバイスを多数手がけるAYANEOから登場した意欲作です。最大の特徴は、どこか懐かしさを感じさせる縦型のレトロデザイン。ディスプレーには3.5インチで解像度1600×1440ドットという、正方形に近い高精細な液晶パネルを採用しています。
操作部も非常にシンプルで、正面には4方向Dパッド（十字キー）とABXYの4ボタンのみを配置。ノスタルジックな雰囲気をより一層引き立てる構成となっています。
その外観とは裏腹に内部スペックは強力。SoCには「Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1」を搭載し、最新のモバイルゲームも快適にプレイできるパフォーマンスを発揮します。
メモリーは12GB、ストレージは256GBを搭載。カラーはミッドナイトブラック、ムーンホワイト、ラヴァレッドの3色展開で、PCワンズ店頭では鮮やかなラヴァレッドモデルを展示しています。
サイズは約86.4（W）×13〜20.5（D）×143（H）mm、重量は約318g。6000mAhの大容量バッテリーを内蔵しています。
高石さんによると、POCKET VERTは往年のレトロゲーム機を彷彿とさせる縦型デザインでありながら、強化ガラスで覆われたフロント面など、現代的な高級感とオシャレな質感を併せ持っているのが魅力だといいます。
また、あえてジョイスティックを排したことで、「カバンやポケットの中でスティックが引っかかる心配がなくなり、ケースに入れなくても気軽に持ち運びやすくなりました」と話してくれました。
レトロゲームのプレイに最適なのはもちろんですが、中身は最新の3Dゲームもバリバリこなせるハイスペックマシン。このレトロなスタイルで最新のモバイルゲームを楽しむという、ギャップのある遊び方も面白そうですね。まずは店頭で、その独特な持ち心地を体験してみてください！
|POCKET VERTの主なスペック
|OS
|Android 14
|ディスプレー
|3.5インチ LTPS液晶ディスプレー（1600×1440ドット、60Hz）、450nit、sRGB 100%
|SoC
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1
|RAM/ROM
|12GB/256GB
|無線機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2
|インターフェース
|USB3.1 Gen2 Type-C（10Gbps、DisplayPort）×1、microSD 3.0カードスロット×1、3.5mmヘッドフォンジャック×1
|入力機器
|マスターコントローラー、6軸ジャイロ
|バッテリー容量
|6000mAh
|サイズ/重量
|約86.4（W）×13～20.5（D）×143（H）mm／約318g
|店頭価格
|7万9800円
MAXSUN製品の展示コーナーや、話題の「Core Ultra 270K Plus」も再入荷！
そのほか、注目のPCパーツとしてMAXSUN製のマザーボードやビデオカード、そしてIntelの最新CPU「Core Ultra 7 270K Plus」を紹介していただきました。
MAXSUN製品は、オリジナルキャラクター「AIGA（エイジア）」をあしらった個性的なデザインが特徴。店頭ではノベルティを含めた特設展示が行われています。
また、コストパフォーマンスの良さで巷を賑わせている「Core Ultra 7 270K Plus」も待望の再入荷。PCワンズでも一度売り切れてしまった人気モデルですが、今なら手に入るチャンスです。最新パーツの入荷情報は店舗公式Xアカウントでも随時発信されているので、狙っている人はこまめなチェックがオススメです！
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