西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第210回
小型ディスプレー「Trofeo Vision LCD BLACK」がオススメ!!
手頃に6480円で増設できる小型ディスプレーがアツい！ 設置の自由度が高い、自作ユーザーに嬉しいカスタマイズアイテム：PCワンズ
2026年02月18日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフ・高石智基さんのオススメは、THERMALRIGHTの小型ディスプレー「Trofeo Vision LCD BLACK」です。手軽に導入できるUSB接続タイプの小型ディスプレーとなっています。
Trofeo Vision LCD BLACKは、USB接続で動作する汎用性の高い小型ディスプレーです。画面サイズは6.86型、解像度は1280×480ドット。本体サイズは187.2（L）×72.1（W）×21（H）mm。背面にマグネットを内蔵しているため、PCケースなどの金属部分にピタッと貼り付けて設置できる点が大きな特徴です。
接続用として、マザーボード上のUSBピンヘッダーに直結できるケーブルを同梱しており、ケース内部に設置する際も配線をスマートに隠せます。また、PCの外に設置したい場合に向けて、一般的なUSB Type-Aへの変換ケーブルも用意しています。
表示内容は専用のコントロールアプリから自在にカスタマイズが可能。CPUやGPUの各種ステータスをリアルタイム表示できるほか、プリセットの画像・アニメーション、さらには自分好みの画像や動画を流すこともできます。
高石さんいわく、Trofeo Vision LCD BLACKはマグネット固定による設置自由度の高さが魅力で、PCケース内部だけでなくデスク周りの金属部分など、アイデア次第で多様な運用ができる点が非常に便利です。
6480円というお手頃な価格設定もあり、愛機の雰囲気を手軽に変えたい自作ユーザーにとって、絶好のカスタマイズアイテムですね！
キャラクターを前面に押し出したMAXSUN製PCパーツを先行展示中！
そのほか、PCワンズの店頭では現在、近日発売予定のMAXSUN製マザーボードやビデオカードを先行展示しています。MAXSUNのマスコットキャラクター「AIGA」（公募によって日本語読みは「エイジア」に決定したばかり）を大胆に配したデザインはとても個性的で、店内でも一際存在感を放っていました。
予約開始は2月下旬頃を予定しているとのこと。まずは店頭に足を運び、その独特な世界観と製品のデザインをじっくりとチェックしてみてください！
