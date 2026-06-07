西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第256回
ハンディファン「Summair 2Go」がオススメ!!
アー今年も夏が来た！ ジサカーに見てほしいPCパーツのこだわりが詰ったハンディファン：ツクモLABI1なんば店
2026年06月07日 11時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・有本和貴さんのオススメは、ARCTICのハンディファン「Summair 2Go」です。
Summair 2Goは、夏のお出かけやデスクワークに欠かせないゲームチェンジャー的なハンディファンです。ファン直径は91mmで、回転数は600〜4300RPMの間でシームレスに調整できる無段階ダイヤル式を採用します。
5000mAhのバッテリーを内蔵しており、回転数の設定によって4〜77時間の長時間運用が可能。本体は140×100×33mm、重量は230gとコンパクトなサイズです。
充電ポートには現代的なUSB Type-Cを採用し、1.2mのUSB Type-C to Aケーブルを同梱します。
有本さんいわく、Summair 2Goは水冷CPUクーラーやケースファン、CPUグリスなどの冷却系PCパーツに強いARCTICが手がけたハンディファンで、随所にPCパーツメーカーならではの技術とこだわりが垣間見える仕上がりとなっています。
「さすがケースファンを得意とするメーカーだけあって、特に風量が優れています。風の指向性が高く、狙ったところへ遠くまで真っ直ぐ強い風を送れるのが最大の特徴です。風量調整もボタンを連打するタイプではなく、ダイヤルによる無段階調整なのが本当に使いやすいですね。店頭でサンプルを動作展示する予定なので、ぜひこの風を体験しに来てください」とのこと。
また、付属のUSBケーブルが長めなことにも注目で、オフィスのデスクやベッド脇などに常設する卓上ファンとしても使い勝手が良さそうだと語ってくれました。
Summair 2Goは昨年発売され、昨夏のシーズン中も飛ぶように売れた人気商品とのこと。今年の夏もかなりの猛暑が予想されますが、屋外でも屋内でも、Summair 2Goは心強い相棒になってくれそうです！
豊富な品揃え！
冷却が高評価のARCTIC自作パーツコーナー
前述のとおり、ARCTICは冷却系PCパーツでファンから高評価を得ているメーカーで、ツクモLABI1なんば店でもその製品群を豊富に取り揃えています。
有本さんいわく、ARCTICのケースファンは最大風量の大きさが魅力です。最大回転時はそれなりのファンノイズが発生するものの、マザーボード側で回転数調整を上手く設定してあげることでバランス良く運用でき、何より価格が手頃で抜群のコストパフォーマンスを誇るのが人気の理由だそうです。
また、自作PCの界隈で知らない人はいない定番CPUグリス「MX-4」の製造元でもあります。「スペックシート上はより高性能なグリスが次々と登場していますが、塗りやすさと信頼性のバランスから、今でもよく売れるのはやはりMX-4ですね」と有本さんは語りました。
ハンディファンをきっかけにARCTICの冷却技術に興味を持った方は、これらの本格自作PCパーツも合わせてチェックしてみてはいかがでしょうか？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第255回
デジタルM.2スロット×7基は見逃せないぜ！究極のパワーと性能を発揮する超ド級ハイエンドマザーボード：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第254回
デジタル「Forza Horizon 6」を快適にプレイできる！ミドルクラスのビデオカードはこれがオススメ：ドスパラ大阪・なんば店
-
第253回
デジタル最新RTX 5060を搭載しながらも厚さ20mm以下！持ち運べる14型ゲーミングノートPCが店舗限定セール中：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
第252回
デジタルメカニカルと磁気のいいとこ取り！任意のキーだけをラピトリ化できるロジクールG「G512X 75」が先行展示中：ソフマップ なんば店
-
第251回
PCパーツPSPを思い出す、あのゲーム機の最新機！ 最新SoC「Snapdragon 8 Elite」を引っさげた新生：PCワンズ
-
第250回
デジタル入手困難なビデオカード「GeForce RTX 5090 Founders Edition」を購入できる数少ない機会、パソコン工房の自作PC組立キットがアツい！：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第249回
デジタルデータの待ち時間がほぼゼロ！読込14000MB/sの超高速SSDがドスパラセレクトから新登場：ドスパラ大阪・なんば店
-
第248回
デジタル売れ切れ後免の13万円引き！Ryzen 7 9800X3D＆Radeon RX 9070 XT搭載のゲーミングPCが見逃せない：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
-
第247回
デジタルドングルまで猫づくしだが、その実態は…超本格派ゲーミングマウスにゃのだ！：ソフマップ なんば店
-
第246回
PCパーツ1380円で手に入る幻想的な奥行き。面取りフレームにインフィニティミラーを仕込んだPCケースファン：PCワンズ
- この連載の一覧へ