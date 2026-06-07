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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第255回

マザーボード「ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL」がオススメ!!

M.2スロット×7基は見逃せないぜ！究極のパワーと性能を発揮する超ド級ハイエンドマザーボード：パソコン工房 大阪日本橋店

2026年06月07日 09時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

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ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・渡邉さんのオススメは、ASUSのマザーボード「ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL」です。仕様も価格も超ド級のハイエンドマザーボードになります。

パソコン工房 大阪日本橋店

パソコン工房 大阪日本橋店

パソコン工房 大阪日本橋店

スタッフの渡邉さん

ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL

ASUSのマザーボード「ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL」がオススメ。パッケージもマザーボードとは思えない大きさ！

　ROG CROSSHAIR X870E GLACIALは、ASUSマザーボードのフラッグシップに位置付けられるハイエンドマザーボードです。

　搭載チップセットはAMD X870EチップセットでCPUソケットはSocket AM5。CPUはAMDの「Ryzen 7000/8000/9000シリーズ」に対応します。フォームファクタはE-ATXです。

　あらゆるハイエンド機能を詰め込んだマザーボードであり、パワーステージは余裕の24+2+2構成で次世代のオーバークロックを実現。マザーボード上には5インチ液晶ディスプレーも備え、さまざまな情報表示に活用できます。

　メモリースロットは4基構成で最大容量256GB。サーバーグレードのDRAM強化とNitroPath DRAMテクノロジーによって、メモリー最大速度はDDR5-9600+（OC）まで対応します。

　拡張スロットはPCIe 5.0x16スロット×2基を備えます。ストレージのM.2スロットはPCIe 5.0x4が4基とPCIe 4.0x4が3基の計7基。SATA 6Gポートは4基搭載です。

　バックパネル側のインターフェースは、USB4（40Gbps）×2基、USB Type-A（10Gbps）×8基、USB Type-C（10Gbps）×4基、10Gbps LAN×2基、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ端子、HD Audio入出力、S/PDIF光デジタル出力を備えます。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4をサポートします。

　フロント側インターフェース用のピンヘッダにはUSB Type-C（20Gbps）×1基、USB Type-C（20Gbps、60W PD）×1基、USB Type-A（5Gbps）×2基、USB 2.0 Type-A×3基が備わります。

ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL

店頭価格は25万9800円

　渡邉さんいわく、価格も仕様も超ハイエンドなROG CROSSHAIR X870E GLACIALにおいて、なかでも特筆する部分としてはM.2スロットを7基も搭載する点が挙げられるとのこと。

　USB4×2基や10Gbps LAN×2基を筆頭に拡張性も優れているほか、「EZ PC DIY」機構で組み立てやすさも良い感じですと話しており、究極の1台を組みたい人にオススメのマザーボードと話します。

　価格も超ド級ですが、とにかくストレージを山ほど積みたい人には強い訴求力を持つマザーボードと感じました！

セット割引でお買い得！
同時購入＆セット購入キャンペーンが同時開催中

　そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店では現在、ASUSマザーボード+メモリーの同時購入、MSIマザーボード+CPUの同時購入で値引きを行うキャンペーンを実施中です。

パソコン工房 大阪日本橋店

6月14日まで、ASUS製Z890マザーボードと、対応メモリー（32GBまたは64GB）の同時購入で最大2万5000円値引き

　ASUS製Z890マザーボードと、32GB DDR5メモリー（16GB×2）の同時購入で1万5000円、64GB DDR5メモリー（32GB×2）の同時購入で2万5000円値引きとなります。メモリーのメーカーは問わないとのこと。期間は6月14日までとなっています。

　一方MSIマザーボードでは、X870/X870Eマザーボード+対応CPUの同時購入で1万1000円値引き、B850マザーボード+対応CPUの同時購入で7700円値引き、B840マザーボード+対応CPUの同時購入で4400円値引きとなります。こちらの期間は6月24日まで。

パソコン工房 大阪日本橋店

6月24日まで、MSI製AMD系マザーボードと、対応するRyzenプロセッサーの同時購入で、最大1万1000円値引き

　どちらもお見逃しなく！

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【取材協力】

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