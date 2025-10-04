このページの本文へ

あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第567回

今のところリースのみ

Hondaの「UNI-ONE」はASIMOの技術で左右駆動も可能な最新ハンズフリーパーソナルモビリティ

2025年10月04日 15時00分更新

文● 栗原祥光（@yosh_kurihara）　編集●ASCII

　Hondaはハンズフリーパーソナルモビリティ「UNI-ONE」の事業化を決定。9月24日よりリース販売が始まった。リース価格は1台あたり月8～12万円。

ASIMOの技術を応用した独自のバランス制御

　UNI-ONEは目的地や施設内など、特定のエリアで利用するモビリティとして開発された。移動の負荷を低減することで、足腰の不安から外出を控えていた方への貢献できれば、と語る。現時点では車椅子としての利用はできないそうだが、リハビリの一環になればと、医療機関と提携し試験運用しているという。

　最大の特徴は、同社開発の二足歩行ロボットASIMOなどのロボティクス技術を活用し、座ったまま体重移動するだけで走行できること。速度は徒歩より少し遅い程度で、年齢を問わず利用できる。

乗車直後の状態

動作中の状態

車両中央のモーターのみで駆動する。4個の補助輪は停止時用

屋内でも利用可能。防水性もあり、傘をさしての移動もできるという

モーターの詳細

　最大の特徴は、起動中は左右2基のモーターのみで駆動するという点。前後だけでなく左右にも駆動し、その場で方向転換も可能だ。防水・防塵性能も高く、屋外での雨天でも利用できるとのことだ。

