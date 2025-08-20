このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第97回

ロジクール「LIFT」

私もこれしか使わない　縦型マウスの決定版、慣れると文句なしに楽！なロジクールLIFT

2025年08月20日 17時00分更新

文● 松永／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

LIFT

縦型マウスの定番、ロジクール「LIFT」。日本のユーザーも意識した比較的コンパクトなサイズで、この手のマウスとしては多くのユーザーにマッチしやすい製品です

LIFT

1日中PC作業で手が疲れる人にぜひ試してほしい縦型マウス
その決定版とも言える存在がロジクール「LIFT」

　丸1日PC作業をしていてマウスをずっと握っていると、手首がじんわりと疲れてくる……。症状が酷いと手首の腱鞘炎になることも。そんな悩みを抱えている人は少なくないでしょう。

　そうした人に人気があるのが、手の平を横にして使う「エルゴノミックマウス」「エルゴノミクスマウス」などとも呼ばれる縦型マウスです。

　一般的なマウスと比べると奇異な形で、「使いにくそう」と思う人もいるかもしれません。でも、人間の歩行中、両腕を前後に動かしているときに、手のひらは基本的に地面に対して垂直です。この姿勢に近いスタイルでマウスを使うので、実は自然というわけです。

　そんな縦型エルゴノミックマウスの中でも、最近の定番となっているのがロジクール「LIFT」。実際に“推し”の製品なので、詳しくチェックしていきたいと思います！

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

LIFTのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）長時間使用しても疲れにくいという“57度”の角度設計
2）日本のユーザーの手にフィットする絶妙なサイズ感
3）ロジクールのハイエンドマウス並の便利機能を搭載

購入時に注意したい2つのポイント
1）慣れるまでに時間が少々必要なことも
2）設置スペースに考慮が求められる

まとめ
詳細スペック情報

