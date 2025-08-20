1日中PC作業で手が疲れる人にぜひ試してほしい縦型マウス

その決定版とも言える存在がロジクール「LIFT」

丸1日PC作業をしていてマウスをずっと握っていると、手首がじんわりと疲れてくる……。症状が酷いと手首の腱鞘炎になることも。そんな悩みを抱えている人は少なくないでしょう。

そうした人に人気があるのが、手の平を横にして使う「エルゴノミックマウス」「エルゴノミクスマウス」などとも呼ばれる縦型マウスです。

一般的なマウスと比べると奇異な形で、「使いにくそう」と思う人もいるかもしれません。でも、人間の歩行中、両腕を前後に動かしているときに、手のひらは基本的に地面に対して垂直です。この姿勢に近いスタイルでマウスを使うので、実は自然というわけです。

そんな縦型エルゴノミックマウスの中でも、最近の定番となっているのがロジクール「LIFT」。実際に“推し”の製品なので、詳しくチェックしていきたいと思います！

