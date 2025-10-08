あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第144回
エレコム「V custom VM800」
【無線なのにガチ高速レスポンス】 世界初技術のUWBマウスが凄すぎた！
2025年10月08日 17時00分更新
ゲーミングマウスは「有線の方が反応速度で上回る」という常識が長らくあります。無線マウスは取り回しに便利だけど遅延や干渉が気になる、そもそも気分的にどうにも信頼しきれない……そんな理由で、シビアなプレイヤーは有線マウスに戻ってしまうことも少なくありません。
エレコムが投入した「V custom VM800」は、その常識を覆す存在です。世界初となるUWB（超広帯域無線）通信を採用し、無線ながら有線並みの高速応答を実現したと言います。
本記事では、この革新的なUWBマウスの特徴を紹介しつつ、実際の使用感をレビューしていきます。
【目次】この記事で書かれていること：
V custom VM800を購入する3つのメリット
1）UWBの広帯域通信で有線並の応答速度を実現
2）最新センサー搭載でマウスとしてももちろん高性能
3）穴なしデザインで約60gの軽量本体
購入時に注意したい2つのポイント
1）通信距離は1.5mまでなので十分だが限定的でもある
2）新技術ゆえの未知数 どこでも問題無く使えるのか
