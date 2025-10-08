ゲーミングマウスは「有線の方が反応速度で上回る」という常識が長らくあります。無線マウスは取り回しに便利だけど遅延や干渉が気になる、そもそも気分的にどうにも信頼しきれない……そんな理由で、シビアなプレイヤーは有線マウスに戻ってしまうことも少なくありません。

エレコムが投入した「V custom VM800」は、その常識を覆す存在です。世界初となるUWB（超広帯域無線）通信を採用し、無線ながら有線並みの高速応答を実現したと言います。

本記事では、この革新的なUWBマウスの特徴を紹介しつつ、実際の使用感をレビューしていきます。

【目次】この記事で書かれていること： V custom VM800のメリットと注意点 V custom VM800を購入する3つのメリット

1）UWBの広帯域通信で有線並の応答速度を実現

2）最新センサー搭載でマウスとしてももちろん高性能

3）穴なしデザインで約60gの軽量本体 購入時に注意したい2つのポイント

1）通信距離は1.5mまでなので十分だが限定的でもある

2）新技術ゆえの未知数 どこでも問題無く使えるのか まとめ

詳細スペック情報

