このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第89回

富士通「FMV Comfort Keyboard KB800」

キーボードマイスター監修のキータッチが気になる　めちゃくちゃ静かな人気のキーボード【FMV Comfort Keyboard KB800】

2025年08月12日 17時00分更新

文● イチ／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　静かな場所で作業をするとき、カチャカチャ響くキーボードの音が気になったこと、ありませんか？　また、長時間の入力作業の中で、指や手首にじんわり疲労がたまってきた経験。実はそれ、キーボード選びでかなり変わってくる部分なんです。

　そんな悩みを一挙に解決してくれるかもしれないのが、富士通の「FMV Comfort Keyboard KB800」。これは、ただの静音キーボードではありません。長年にわたりFMVシリーズの入力デバイスを手がけてきた“キーボードマイスター”が監修した、文字通り「打鍵感にこだわり抜いた」快適キーボードなんです！

【目次】この記事で書かれていること：

「FMV Comfort Keyboard KB800」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）薄型なのに、しっかり“打てる”感触がある
2）ぐらつかないキートップ構造と優れた静音性
3）マクロ登録対応＆電池長持ちの実用性も◎

購入時に注意したい2つのポイント
1）テンキーレスやUS配列モデルは存在しない
2）キートップの形状は好みがやや分かれるかも

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン