あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第89回
富士通「FMV Comfort Keyboard KB800」
キーボードマイスター監修のキータッチが気になる めちゃくちゃ静かな人気のキーボード【FMV Comfort Keyboard KB800】
2025年08月12日 17時00分更新
静かな場所で作業をするとき、カチャカチャ響くキーボードの音が気になったこと、ありませんか？ また、長時間の入力作業の中で、指や手首にじんわり疲労がたまってきた経験。実はそれ、キーボード選びでかなり変わってくる部分なんです。
そんな悩みを一挙に解決してくれるかもしれないのが、富士通の「FMV Comfort Keyboard KB800」。これは、ただの静音キーボードではありません。長年にわたりFMVシリーズの入力デバイスを手がけてきた“キーボードマイスター”が監修した、文字通り「打鍵感にこだわり抜いた」快適キーボードなんです！
【目次】この記事で書かれていること：
「FMV Comfort Keyboard KB800」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）薄型なのに、しっかり“打てる”感触がある
2）ぐらつかないキートップ構造と優れた静音性
3）マクロ登録対応＆電池長持ちの実用性も◎
購入時に注意したい2つのポイント
1）テンキーレスやUS配列モデルは存在しない
2）キートップの形状は好みがやや分かれるかも
