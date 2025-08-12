静かな場所で作業をするとき、カチャカチャ響くキーボードの音が気になったこと、ありませんか？ また、長時間の入力作業の中で、指や手首にじんわり疲労がたまってきた経験。実はそれ、キーボード選びでかなり変わってくる部分なんです。

そんな悩みを一挙に解決してくれるかもしれないのが、富士通の「FMV Comfort Keyboard KB800」。これは、ただの静音キーボードではありません。長年にわたりFMVシリーズの入力デバイスを手がけてきた“キーボードマイスター”が監修した、文字通り「打鍵感にこだわり抜いた」快適キーボードなんです！