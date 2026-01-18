これには理性が負けた。デスクを侵食する猫マウスに抗えないよ……

触りたくなるでしょう！ こちらは、MonsGeek × Akko「Cat theme Mouse」。見た瞬間に理性が負けるマウスです。猫耳付きのフォルム、丸みを帯びたシルエット、視界に入るたびに襲ってくる癒しの圧。作業中だろうがなんだろうが関係ありません。つい、なで回してしまいます。

この見た目なので、デザイン重視のアイテムかと思いきや、手のひらを乗せた時のフィット感もしっかりあるんです。指の置き場所まで「ここに置くニャン」と指定されているかのような自然さ。気づけばマウスに従っている自分がいました。仰せのままに、マイロード（私の君主）。

脳がとろけるレベルで癒される猫のデザイン

Cat theme Mouseの魅力は、やはりこのデザイン。猫をモチーフにしたフォルムは、視界に入るたびに表情をゆるめてくれます。デスク上に置けばマウスを使わない時間ですら癒しを提供してくれる点が強いところです。

ふと目に入った猫耳や丸みのある背中を撫でるだけで、テンションが上がります。不思議なことに、作業への集中力も少しだけアップしたような……（気のせい）。科学的根拠はさておき、気分よく使えるマウスであることは間違いなし。遊び心を大切にしたい人には、刺さりまくるデザインでしょう。

手に持ったときのフィット感がしっかり優秀

デザイン全振りかと思いきや、握り心地は真面目です。人間工学を意識した形状で、手のひらに自然と収まるバランスに仕上がっています。マウスを握った瞬間には「あ、ちゃんと使いやすい」と感じるはず。

ネコミミの間に自然と指が導かれるので、指の置き場は直感的に分かります。余計な力を入れずに操作できるので、クリックやスライドもスムーズ。日常的な作業から軽めのゲーム用途まで幅広く使えそうです。

選ぶのが楽しい豊富なラインアップ

Cat theme Mouseはデザインのバリエーションが豊富なのも特徴です。写真の「茶トラ」のほか、「Pink ANGIE」「サバトラ」「招き猫」「三毛猫」がラインアップ。自分の好みやデスクの環境に合わせて選べるのはもちろん、猫好きなら「うちの子」に近い柄を探す楽しみもあります。

複数のデザインがあるので、単なるガジェットではなく愛着の湧く相棒として選べる点がポイント。見た目の違いだけでなく、気分に合わせて使い分けたくなる魅力もありますね。

まとめ：デスク上で癒しを振りまく猫マウス

Cat theme Mouseは、癒し全開のビジュアルと使いやすさを両立したマウスです。猫モチーフという強烈なデザインでありながら、握りやすさや操作性も十分。デスクワークの相棒として、毎日触りたくなるマウスです。

仕事効率が本当に上がるかはさておき、少なくとも気分は上がります。無機質なデスク環境に癒しを取り入れたい人、猫が好きでたまらない人には、ほぼ不可避の選択肢。これはもう抗えないでしょう。