ほっかほっか亭「月見天丼」は“たまご天”がドーン！絶対うまい

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は、9月1日より「月見天丼」を発売します。

お月見をテーマにした「月見天丼」

「月見天丼」はお月見をテーマにした商品で、割ると満月のような黄身があらわれるたまご天をはじめ、秋の味覚をふんだんに取り入れた天ぷらがのった、見た目にも楽しい天丼です。

▲月見天丼 740円

天ぷらは、たまご、えび、さわら、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の7種類。

黄身の濃厚なコクと白身の弾力を感じるたまご天を中心に、かぼちゃのやさしい甘みや舞茸の香ばしさ、ごぼうの風味など秋らしい味覚と、さらに定番のえび天やさわら天、ちくわ磯辺も加ています。昆布やかつお節、しいたけの旨味を凝縮した天丼のたれで仕上げています。

また、たまご天抜きの「秋天丼」もラインアップします。

▲秋天丼 640円

販売エリアは秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（淡路島を除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店舗です。なお、天ぷらの内容は時期によって変更となる場合があります。

秋の味覚がずらり！これは上がる

黄身がとろりとあふれるたまご天は、見た目も味わいもお月見らしさ満点で、まさにこの時期にぴったりではないでしょうか。



天ぷらが7種類ものってて、秋の味覚をまとめて味わうえるなんて。これは間違いない！ 気になる人はぜひチェックしてみましょう。

※価格は税込み表記です。