やよい軒「地鶏まぶし定食」はご飯おかわり自由！5通りの食べ方で楽しみ尽くそ

定食レストラン「やよい軒」は、9月2日から「～徳島県産阿波尾鶏使用～地鶏まぶし定食」を発売します。

ごはんのおかわり自由「地鶏まぶし定食」

本メニューは食材や製法に工夫を凝らした“特選シリーズ”の新メニュー。

▲～徳島県産阿波尾鶏使用～地鶏まぶし定食 1090円

徳島県産の地鶏「阿波尾鶏」を甘めのたれで香ばしく焼き上げ、ひつまぶしのようにさまざまな食べ方で味わえるのが特徴です。

まずはそのまま味わい、次に追いだれを加え、薬味のわさびで味を変えたり、卵黄でまろやかさを足したり、最後はだしを注いでお茶漬けに仕上げるなど、5通りの食べ方ができます。



また、お肉2倍の定食も用意。

▲～徳島県産阿波尾鶏使用～【お肉2倍】地鶏まぶし定食 1690円



どちらも、やよい軒の他定食メニューと同様、ごはんのおかわりも自由です。だしはおかわり処で無料サービスとして提供されており、漬物や七味唐辛子と組み合わせることで、好みに合わせたシメを楽しめます。



なお、持ち帰り用に、薬味やだしがセットになった「～徳島県産阿波尾鶏使用～地鶏まぶし だし付」も用意されており、自宅でも同じように食べ方のバリエーションを味わうことができます。

▲［テイクアウト］～徳島県産阿波尾鶏使用～地鶏まぶし だし付 1020円

シメはだし茶漬け！

ちょっとリッチなイメージがある“地鶏”が味わえるメニュー。ひつまぶし風に5通りの食べ方で楽しめるのが嬉しいポイントです。



なんといってもやよい軒ならではのメリットはごはんのおかわり自由で、おだしも自由に利用できる点、だし茶漬けにするとさっぱりと締められ、最後まで飽きずに味わえそうです。

※価格は税込み表記です。