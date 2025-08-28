200g極厚肉をかっくう！松屋「シビ辛麻辣トンテキ定食」お肉“ダブル”も

松屋は9月2日10時から「シビ辛麻辣トンテキ定食」を発売します。

「シビ辛麻辣トンテキ定食」「ダブル定食」

残暑が続く季節にあわせて、旨辛な刺激で食欲を取り戻すとした新メニュー。

▲シビ辛麻辣トンテキ定食 1230円

（シビ辛麻辣トンテキダブル定食 2080円）

200gと食べ応え抜群で柔らかくジューシーなトンテキを使用。2種類の豆板醤の旨辛さに、花椒の痺れる刺激が効いた麻辣ソースをトンテキにたっぷり絡めて、ご飯が進む一品に仕上げたといいます。



付属のからしを加えることで、さらに風味が変化し、幅広い味わいを楽しめます。



ライス、みそ汁付き。トンテキダブル定食も用意されます。



▲シビ辛麻辣トンテキ定食ビールセット 通常1720円→1630円

また、ビールセットは「夏のビールフェア」により通常価格から90円引きで提供されます。



シビ辛麻辣トンテキ定食」は持ち帰りも可能ですが、みそ汁は別料金が必要です。ビールセットは対象外です。

お得情報として、9月2日10時から9月16日10時までの期間は、モバイルクーポンを利用すると「シビ辛麻辣トンテキ定食」が50円引きとなります。

ご飯が止まらない旨辛ソース！

200gの極厚トンテキに麻辣ソースという組み合わせは、パンチが効いていてスタミナ補給にもぴったり。花椒の痺れと豆板醤の辛みでガツンと楽しめるので、ご飯が進みそうですね。

50円引きのモバイルクーポンも要されているので、気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。