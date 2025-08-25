これはズルイ！「月見温たま牛肉つけうどん」なか卯から。秋のコク旨～

なか卯は9月3日11時から、季節限定メニュー「月見温たま牛肉つけうどん」を販売します。

▲月見温たま牛肉つけうどん 並700円、大800円、特900円

「月見温たま牛肉つけうどん」は、のど越しの良い細切りうどんを、牛肉の旨みが溶け込んだつけ汁に絡めて味わう一杯です。

つけ汁には鰹や昆布を使った関西風のだしをベースに、甘めに味付けしたすき焼き風の牛肉、白ネギ、白滝を加え、奥深い味わいに仕上げています。

温たまを絡めれば、まろやかさが加わり、別添えのかつお節を加えると、さらに風味豊かな味わいになります。

▲月見温たま旨辛牛肉つけうどん 並800円、大900円、特1000円

また、「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」も同時に登場。こちらは牛肉の旨みが効いたつけ汁に、コチュジャンや豆板醤、米味噌を合わせた旨辛ダレを加えた一品です。

コク深さとピリッとした辛さが温たまのまろやかさと相まって、食欲をかき立てます。

お月見シーズン限定！

秋のお月見シーズンに合わせた今回の限定メニューは、温たまを月に見立てた遊び心と、牛肉の旨みを存分に味わえる満足感が魅力的。旨辛バージョンも用意され、好みに応じて楽しめるラインアップとなっています。

※価格は税込み表記です。