9月3日発売
これはズルイ！「月見温たま牛肉つけうどん」なか卯から。秋のコク旨～
2025年08月25日 17時55分更新
なか卯は9月3日11時から、季節限定メニュー「月見温たま牛肉つけうどん」を販売します。
▲月見温たま牛肉つけうどん 並700円、大800円、特900円
「月見温たま牛肉つけうどん」は、のど越しの良い細切りうどんを、牛肉の旨みが溶け込んだつけ汁に絡めて味わう一杯です。
つけ汁には鰹や昆布を使った関西風のだしをベースに、甘めに味付けしたすき焼き風の牛肉、白ネギ、白滝を加え、奥深い味わいに仕上げています。
温たまを絡めれば、まろやかさが加わり、別添えのかつお節を加えると、さらに風味豊かな味わいになります。
▲月見温たま旨辛牛肉つけうどん 並800円、大900円、特1000円
また、「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」も同時に登場。こちらは牛肉の旨みが効いたつけ汁に、コチュジャンや豆板醤、米味噌を合わせた旨辛ダレを加えた一品です。
コク深さとピリッとした辛さが温たまのまろやかさと相まって、食欲をかき立てます。
お月見シーズン限定！
秋のお月見シーズンに合わせた今回の限定メニューは、温たまを月に見立てた遊び心と、牛肉の旨みを存分に味わえる満足感が魅力的。旨辛バージョンも用意され、好みに応じて楽しめるラインアップとなっています。
※価格は税込み表記です。
この連載の記事
-
グルメ「月見鶏たま天丼」「月見チーズハンバーグ天丼」が登場！天丼・天ぷら本舗 さん天で
-
グルメ話題の「月見もっち」が今年も！“おもち”入りバーガーだよ
-
グルメやば！ケンタ、たまごが3枚「トリプル月見」を7店舗限定で発売！トロ～リでズッシリ
-
グルメうなぎたっぷり「月見テラ丼」！ごはん大盛り無料でドーンと登場
-
グルメ最高か！びくドンの「月見」は“てりマヨ”バーグ！甘辛な秋メニュー
-
グルメマクドナルド「月見」のトリプルも！“すき焼き”“ボリューミー”など豪華な全8種
- この連載の一覧へ