ロッテリア「半熟月見バーガー」が今年も！エビ月見などバラエティ豊か

ロッテリアは9月3日から「半熟月見バーガーフェア」を開催し、「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」などの新商品4品を販売します。

▲和風半熟月見 絶品チーズバーガー 590円

牛肉100％のパティに半熟風たまごをのせ、3種の醤油を使った特製香味ソースと爽やかなゆずマヨを合わせています。

レッドチェダーチーズと4種のブレンドチーズソースを加え、ふんわりしたバンズで挟んだ和風仕立ての一品です。

▲トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー 590円

牛肉100％のパティに半熟風たまご、赤ワインのコクを加えたデミグラスソース、トリュフ薫るマヨを合わせ、チーズ2種とともにバンズで挟んでいます。一口食べると口いっぱいにトリュフの香りが広がるという、贅沢な洋風バーガーです。

▲和風半熟月見 エビバーガー 590円

プリプリサクサク食感のエビパティに半熟風たまごを組み合わせ、特製香味ソースとゆずマヨを添えています。タルタルソースとキャベツも加わり、食感と風味が楽しめます。

▲和風半熟月見 てりやきバーガー 520円

ハンバーグパティに半熟風たまごをのせ、特製香味ソースとレタス、ゆずマヨ、マスタードを合わせています。てりやきの甘辛さとさっぱりしたゆずの風味が調和した仕上がりです。

定番のエビバーガーも月見仕様に！

秋の定番となったロッテリアの月見シリーズですが、今年は和風と洋風の2種類のチーズバーガーに加え、人気のエビバーガーとてりやきバーガーも月見仕様になっています。どれも食欲をそそる組み合わせで、選ぶ楽しさがありますね。

※価格は税込み表記です。