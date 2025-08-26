【今週】ケンタ「月見バーガー」びくドン「月見バーグディッシュ」など月見グルメ続々

今週で8月もラストスパート。夏を思い残すないようにしっかりたのしんじゃいましょう！



この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。おいしいものを食べてがんばりましょう！

「マルちゃん緑のたぬき」が45周年

記念商品は天ぷらサイズアップ 8月25日～

東洋水産は「マルちゃん 緑のたぬき天そば 45周年記念商品」（254円）を8月25日より、全国にて新発売します。

和風カップ麺の「緑のたぬき天そば」は、1980年8月に初登場し今年で発売45周年を迎えます、これを記念した今回の商品は、えびの香ばしさと旨みが染みわたる特別版のサイズアップした天ぷらが入っています。

・「マルちゃん緑のたぬき」45周年商品は天ぷらサイズアップでエビ感マシマシ

松屋がベトナム大使館とコラボ！

「コムタム風ポークライス」8月26日～

牛めしを提供する「松屋」は8月26日10時から、新商品「コムタム風ポークライス」（880円）を発売します。

「コムタム風ポークライス」は、ベトナムの伝統料理“コムタム”松屋流にアレンジした一皿で、ジューシーに焼き上げた豚肉に、ベトナム大使館の協力を得て開発した“ヌクマムソース”を合わせています。

ヌクマムソースは、魚醤のコクに玉ねぎと青唐辛子の程よい刺激が特徴。松屋ならではのアレンジを加えることで、日本人の好みにもマッチする味わいを実現したといいます。

・松屋にベトナムの「コムタム」風ポークライス登場！ちょっとピリ辛だよ

ミスドで秋の芋栗を堪能

「さつまいもド」と「くりド」8月27日～

ミスタードーナツは8月27日から、秋限定企画「秋のいもくり推しド合戦」を開始。秋の味覚をそれぞれの食感で表現した「さつまいもド」と「くりド」の計5種類を発売します。



「さつまいもド」はドーナツ生地に1.3％のさつまいも粉末を使用、「くりド」はドーナツ生地に0.1％のマロンペーストを使用しているのがポイント。

・ミスド、秋の味覚「いもド」「くりド」発売！ ほくほくorねっとり？

やったね！カレイの天ぷらも登場

ほっともっと「海鮮天丼」8月27日～

ほっともっとは8月27日から、期間限定で「海鮮天丼」（680円）を発売します。

海鮮と野菜を組み合わせた6種類の天ぷらを味わえる人気商品で、今回から新たにカレイの天ぷらが加わります。

・ほっともっと人気「海鮮天丼」復活！ 上天丼はエビが5尾とたっぷり

リンガーハット5日間だけの大盛り祭！

「野菜たっぷりちゃんぽんMAX」8月27日～

長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」は、8月27日～31日の5日間限定で、「野菜たっぷりちゃんぽんMAX」（1830円）を発売します。

8月31日の「野菜の日」にちなんだメニューで、「野菜の日キャンペーン－とうもろこし編－」として、通常480gの国産野菜をのせた「野菜たっぷりちゃんぽん」を、およそ1.7倍の831（やさい）g以上に増量します。

・リンガーハット史上最大「野菜たっぷりちゃんぽんMAX」5日間限定で発売へ

ケンタの「とろ～り月見」が今年も

タルタルも進化して復活 8月27日～

ケンタッキーフライドチキンは「とろ～り月見」シリーズの商品を8月27日から発売します。



「とろ～り月見和風チキンカツバーガー タマゴたっぷりタルタル」（590円）や「とろ～り月見チーズフィレバーガー」（540円）など登場します。とろ～り月見和風チキンカツバーガーは、今年はタルタルを改良してよりたまご感を味わえる仕様に。

・やば！ケンタ、たまごが3枚「トリプル月見」を7店舗限定で発売！トロ～リでズッシリ

ボリューム満点のうなぎ！

「月見テラ丼」「うなテラ丼」8月27日～

うな丼専門店「名代宇奈とと」は、8月22日～ 9月28日の期間、「月見テラドォォォォォン（通称：月見テラ丼）」（1400円）と「うなテラ丼」（1300円）を販売。いずれもごはん大盛り無料です。

月見のシーズンにむけて、宇奈ととでは“うなぎ”で月見に参戦。

・うなぎたっぷり「月見テラ丼」！ごはん大盛り無料でドーンと登場

夏の一撃！ ふっくらジューシー

松のや「油淋鶏」復活 8月27日～

とんかつ専門店「松のや」は8月27日15時から、「油淋鶏定食」（5個1050円、8個1320円）各種を発売します。

昨年も登場した“油淋鶏”が復活。唐揚げにやみつきになる香味ダレをかけた一品で、唐揚げは特製の揉みダレをじっくり染み込ませることで、外はカリッと、中はふっくらジューシーに。仕上げにレモンを絞ることで爽やかな酸味が加わり、食欲を刺激します。

・松のや、ガツンとうまい「油淋鶏」復活！唐揚げ5コ、8コと選べる

びっくりドンキーに“まんまる月見”

「月見てりたまマヨバーグディッシュ」8月27日～

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は8月27日から「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアを期間限定で開催します。

昨年も登場した「月見てりたまマヨバーグディッシュ」（S：1370円、M：1550円、L：1850円）をはじめとした月見メニューを展開。空に浮かぶまんまるの月のようなたまごがのったメニューで季節を彩ります。

・最高か！びくドンの「月見」は“てりマヨ”バーグ！甘辛な秋メニュー

資さんうどん初！「酸辣湯うどん」

「ごまだれぶっかけうどん」8月27日～

資さんうどんは8月27日9時から、「ねぎどっさり酸辣湯うどん」と「ごまだれ野菜天ぶっかけうどん」を販売します。

今回登場するのは、“資さんうどん史上初”のこれまでにない「新味」メニューとして打ち出す期間限定メニューです。

・資さんうどん「ごまだれ野菜天ぶっかけ」など2種の限定メニュー

話題のお餅入り「月見もっち」8月27日～

ファーストキッチンとウェンディーズで

ファーストキッチンとウェンディーズ・ファーストキッチンでは、8月28日から「月見もっちシリーズ」を発売します。

「月見もっちシリーズ」は、“おもち”を月に見立てた独自性バーガーで、毎年ファーストキッチンブランドで秋季限定で発売され話題を呼んでいます。今年はウェンディーズブランドでも満を持しての登場です。



ファーストキッチンの「月見もっちバーガー」（920円）「月見もっちチキン竜田バーガー」（790円）など展開。一方のウェンディーズは「月見もっちバーガー」（950円）、「トリュフ月見もっちベーコネーター」（1450円）など展開。

・話題の「月見もっち」が今年も！“おもち”入りバーガーだよ